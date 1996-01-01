Театру оперы и балета нашли место. На Чуркине

Накануне в ходе заседания Градостроительного совета Владивостока (см. стр. 18) затрагивался вопрос о строительстве в городе Театра оперы и балета. Это здание является одним из многочисленных объектов, входящих в подпрограмму "Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР". Речь о строительстве этого объекта идет уже не первый год. Менялись лишь архитектурное видение этого объекта да его месторасположение. Сейчас будущий очаг культуры вновь сменил прописку. Теперь ему определено новое место - в районе м. Чуркина, где будет съезд с построенного через Золотой Рог моста.