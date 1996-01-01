Мост на Русский благославили

Архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин благословил строительство моста через пролив Босфор Восточный (на остров Русский). Владыка Вениамин провел службу на обеих берегах пролива, которые соединит будущий мост - на полуострове Назимова и острове Русский, сообщили в пресс-службе Федерального государственного учреждения "Дальневосточная дирекция Росстроя".

Церковный обряд был проведен представителями Русской православной церкви по инициативе руководства ФГУ ДСД "Владивосток" и владивостокского филиала УСК "Мост".

Официально строительство моста на остров Русский началось в сентябре 2008 г., после того как решением Правительства РФ был заключен государственный контракт с генподрядчиком - УСК "Мост". Работы на острове начались в ноябре 2008 г. Все это время помимо собственно строительства мостовикам приходилось решать множество административных задач, проходить длительные процедуры проверок и согласований. Сегодня, когда строителям приходится решать в основном производственные вопросы, наконец-то появилась возможность провести официальный церковный обряд. Сам обряд был по времени не очень протяженным, чтобы не приостанавливать ход работ на объекте.