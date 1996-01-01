Хлеб по 16 рублей и многое другое

Сразу несколько социальных программ, предполагающих снижение цены на основные продукты питания, будут действовать в ближайшее время во Владивостоке. Если все они будут реализованы, то жителей Владивостока ждет в ближайшее время существенная поддержка их семейных бюджетов.

Уже 11 магазинов и 6 рынков выразили готовность снизить торговую надбавку на ряд продуктов. Очевидно, это не окончательное число участников программы. Ее разработчики надеются, что к ним присоединяться другие магазины. Времена гиперприбыли прошли, считает директор рынка "Березка" Павел ГЕТМАН, сейчас за каждый процент придется биться, в том числе и за счет увеличения потока покупателей. Кроме того, по данным управления торговли, во Владивостоке планируют начать активную работу два уссурийских хлебокомбината, отпускающих хлеб по цене 15 руб. за булку. Одно из них, "Нива-хлеб", уже сегодня имеет свой отдел на рынке "Березка", где хлеб можно купить по 16 руб. В намерениях предприятия - войти в каждый магазин со своей продукцией.

Всем этим программам обещана поддержка администрации города, даже тем, что удерживаются исключительно силами предпринимателей уже несколько лет, например "ветеранская" программа.

По данным управления торговли, сейчас в городе работают всего 4 магазина с отделами для ветеранов. "С 1998 года мы продаем для ветеранов продукты с торговой надбавкой лишь 10%-ной, в праздничные дни - даже с 5%-ной, - говорит директор магазина "Панацея" Татьяна РИЦКАЯ, - Раньше был утвержденный перечень с 10 наименованиями и ограниченным количеством отпускаемых продуктов в месяц. Сейчас мы ушли от этого. Ограничений фактически нет никаких. Но содержать магазин в условиях кризиса стало особенно трудно... Мы готовы участвовать во всех социальных программах и даже хотели бы открыть для ветеранов специальный магазин, но без поддержки администрации города мы это сделать не сможем".