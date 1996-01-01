Разруха в кошельках

Смотреть телевизор в кризис - только расстраиваться. И чем дальше, тем хуже. Вот на днях в теленовостях шла речь о детях. Бывших детдомовцах. Тех, кого стали активно разбирать по домам почувствовавшие стабильность и достаток россияне. Это по праву считалось одним из главных достижений последних лет.

Телекамера беспристрастно фиксировала, как герои вчерашних репортажей, опустив глаза и глотая слезы, за ручки тащат приемышей назад в детдома. Счет идет на десятки, если не сотни случаев по всей стране. Увы, объяснение просто - резкое падение уровня жизни, кое-где уже переходящее в нищету. И те деньги, что даются опекунам, вмиг стали сущими грошами. А вот, кражи в супермаркетах, говорят, выросли в три раза. Ужас? Конечно. Магазинные воришки нынче не распихивают уворованное по карманам, а... съедают продукты не отходя от прилавка. Просто жрать хочет народ. А вы говорите дети...

Но столичные чиновники, как известно, слезам не верят. Даже детским. Зато исправно рапортуют о новой порции миллиардов, вкачанных в... Стойте! А, вправду, куда деваются народные (так написано в законах) деньги? Ну ладно, ладно, не буду... Уж очень банальный вопрос получается. Всем давно известно, кто, сколько и в какой валюте получил. Известно в большинстве случаев и куда деньги уходят. Про валютную биржу не буду напоминать - глупо. Вот вам другой пример.

Генпрокуратура, которая только после грозного приказа президента занялась поисками антикризисных миллиардов, на днях выяснила, что средства, внесенные государственной Российской венчурной компанией якобы в инновационные фонды, были размещенына... депозитах банков. И случаев таких, похоже, уже тыщи.

Возникает наивный вопрос: простите, а ради чего или кого весь этот публичный антикризис? Кто, так сказать, конечный потребитель? Вот возьмем нашу соседку Японию. Именно сюда летали бизнес-классом на антикризисное совещание приморские политики и чиновники. И правильно делали. Есть чему поучиться у японских товарищей. Например, там решено выплатить каждому гражданину по $120, а молодым и старикам - по $200. В иенах, конечно, по курсу. Нехай свои насущные проблемы решат, а заодно японских производителей слегка поддержат. Президент ОБАМА, опять же, что придумал. Будем снижать налоги, говорит, для американского народа. Хотя и там своих любителей погулять за госсчет хватает .

А что нам, россиянам? "Нам бы хотя бы налоги снизить", - вопрошают народ и мелко-средний бизнес так и не дождавшийся денег из кудринских заначек. Да что вы, отвечают, у нас налоги и так "самые низкие в Европе". А за деньгами идите в банки! Ну-ну... Вот бы с тарифами по газу, электричеству и ЖКХ повременить, нудят россияне (как, например, в Англии, где электричество даже подешевело!). Хорошо, отвечают монополисты, повысим вам тарифы ВСЕГО ЛИШЬ на 25%. Меньше не можем, нам еще футболистов да хоккеистов для клубов подшефных покупать... А можно что-нибудь с ценами в магазинах сделать, стонут соотечественники. Вот, во всем мире они падают... А кто тогда должен отечественных монопо..., пардон, производителей поддерживать?! отвечают . И так далее.

...Что-то не вяжется наша нынешняя жизнь со словами классика про разруху в клозетах и головах. Как ни крути, а все-таки бытие определяет сознание. Сегодня все начинается с кошельков (или счетов на Багамах, у кого как). Ими же и заканчивается. Если уж там полная разруха, то и в голове хаос и уныние обеспечены. Поэтому и ведут россияне своих приемышей назад в детдома...

Закончить хочу свежими и очень значимыми цитатами. "Государство должно заниматься социальной поддержкой населения, а не корпораций... Сами производители должны сократить издержки, запустить новые продукты, недорогие и качественные". И кто это сказал? А небезызвестный Олег ДЕРИПАСКА, один из крупнейших получателей антикризисной господдержки, владелец много чего, в том числе и Горьковского автозавода и, поговаривают, главный застрельщик повышения автопошлин .

Хотелось бы верить, что за этими словами стоит не обычный популизм, а наконец-то пришедшее осознание того, что нужно, наконец, реально (и экстренно!) начать помогать своим гражданам пережить кризис. Иначе несчастные дети, возвращаемые в детдома, окажутся голодными и там. И что может быть страшнее...