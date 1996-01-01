43,5% новорожденных стали вторыми и третьими детьми в семьях

В Хабаровском крае с начала этого года количество новорожденных, ставших в своих семьях вторыми или третьими детьми, уже составило 5,6 тыс. - 43,5% от всех родившихся малышей, тогда как в прошлом году их было 4,3 тыс. Как сообщили в Хабаровском отделении Фонда соцстрахования РФ, по родовым сертификатам учреждениям здравоохранения края перечислено 117,4 млн руб., что на 7% больше 2008 года. Благодаря этому зарплата медиков увеличилась на 3000 руб.