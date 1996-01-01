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Пенсионер выиграл в суде: нищие долги не платят
Пенсионер из Комсомольска-на-Амуре Анатолий САМОЙЛОВ создал прецедент в российской судебной практике: отставной адвокат доказал, что государство не может требовать возврата долгов за коммунальные услуги, если доходы семьи ниже прожиточного минимума.
"В 446-й статье Гражданско-Процессуального кодекса это давным-давно предусмотрено, какое имущество не может быть изъято по исполнительным листам, и никто, даже юристы, мои коллеги, на неё никогда внимания не обращали", - заявил он в интервью "Пятому каналу".
Уже второй месяц Анатолий Самойлов с женой получают на руки только половину пособия по старости, а вторая часть уходит на погашение долгов за коммунальные услуги. Когда судебные приставы наложили арест на часть пенсии, Анатолий Самойлов обратился с жалобой в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре. Говорит, особых надежд на правосудие не было. Каково же было удивление, когда судья иск пенсионера удовлетворил.
В службе судебных приставов это решение уже назвали опасным прецедентом. "Люди не платили пять лет и пытаются сейчас по абсолютно надуманным обстоятельствам не платить и дальше. И более того - ставят вопрос так, что и никто из пенсионеров не будет платить по своим долгам. Вы же понимаете, что в Российской Федерации все пенсии ниже прожиточного минимума", - заявил в интервью "Пятому каналу" начальник межрайонного отдела службы судебных приставов по Комсомольску-на-Амуре и Комсомольскому району Иван Павлов.
В самое ближайшее время спор гражданина Самойлова со службой судебных приставов рассмотрят в Хабаровском краевом суде.
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