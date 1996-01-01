Приморье начало "краснеть"

В воскресенье, 1 марта, в России прошел единый день выборов. В Приморском крае голосовали жители 22-х территорий. Победу, как и ожидали наблюдатели, одержали в основном представители "Единой России". Однако КПРФ значительно усилила свои позиции.

Мэров городов выбирали в трех городах. В Находке явка избирателей составила 36,58% от общего числа избирателей. Убедительную победу одержал действующий глава единоросс Олег КОЛЯДИН, набравший 69,07% голосов. Вторым, с 19,23%, стал Вячеслав ОЛЕЙНИК. Третье место занял Олег КУТНЯШЕНКО, за которого отдали голоса 8,86% избирателей, пришедших на выборы.

В Уссурийске голосовали дружнее. Горожане выбирали не только мэра, но и Думу. К урнам для голосования пришли 55,09% избирателей. Мэр города, представитель "Единой России" Сергей РУДИЦА сохранил за собой должность. За него проголосовало почти три четверти от числа принявших участие в выборах (73,23%). В местной Думе большинство мест останется за единороссами, набравшими 58,22% голосов. Второй результат показала ЛДПР - 15,78%. От нее не на много отстала КПРФ, за которую проголосовали 14,66%, пришедших избирателей.

Сохранил свои должности глава Пограничного района Эдуард Блинов, собравший 51,25 % голосов. За руководителя Лазовского района Виктора Настевича проголосовали 59,4%, пришедших к избирательных урнам.

На выборах, где ни один из претендентов не смог собрать более 50% голосов, предстоит второй тур. Голосование состоится, как ожидается, через две недели, то есть 15 марта.

В Партизанске за кресло главы будут бороться менеджер ООО "Эвентус" Владимир ХМЕЛЕВ и начальник управления торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации Владивостока Александр ГАЛУЩЕНКО.

В Надеждинском районе за должность предстоит бороться депутатам местной Думы Григорию ВЕДЕРНИКОВУ и Александру ПРОХОРОВУ. К слову, в первом туре они пришли, что называется "ноздря в ноздрю", набрав соответственно 34,98% и 33,22% голосов.

В Ольгинском районе будут состязаться депутат Думы Ольгинского муниципального района Сергей РЕДЬКИН (29,27%) и глава Ольгинского городского поселения Виктор ЛИСТРОВОЙ (14,55%).

В Хорольском районе - начальник отделения отдела в Уссурийске Управления ФСБ России по Приморскому краю Алексей ГУБАЙДУЛЛИН (43,29%) и председатель районной Думы Александр ЧУДАЙКИН (29,24%).

- В 9 муниципальных образованиях проходили прямые выборы глав, из них в 4-х уверенную победу в первом туре одержали члены партии "Единая Россия". Это такие крупные города Приморского края, как Уссурийск и Находка, - подвел итоги выборов руководитель регионального отделения "Единой России" Михаил ВЕСЕЛОВ. - Уже известно, что в 5-и муниципальных образованиях в ближайшее время состоится 2-й тур выборов. Эту ситуацию мы прогнозировали. Надеемся, что сторонники и члены Партии "Единая Россия" и во втором туре завоюют большинство.

Коммунисты тоже довольны итогами.

- Мы значительно усилил свои позиции в крае, - заявил "ЗР" 2-й секретарь Приморского краевого комитета КПРФ Михаил СТИХАРЕВ. - Так, например, если во время выборов депутатов Госдумы в Уссурийске за нас проголосовали всего 7% избирателей, то по последним итогам мы собрали вдвое больше голосов - 14%. На дополнительных выборах в Дальнегорске место депутата с убедительным результатом в 94% голосов завоевал член КПРФ Александр ТЕРЕБИЛОВ. Кандидаты на место глав муниципальных образований, которых партия изначально поддерживала в ходе избирательной кампании, а именно в Надеждинском и Партизанском районах, вышли во второй тур.