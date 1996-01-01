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"Как у Вани-кудряша нету денег ни шиша..."
В минувшие выходные Владивосток прощался с зимой, а заодно в очередной раз протестовал против автопошлин, высоких цен и тарифов на услуги ЖКХ.
В районе автомобильного кольца ост. "Третья Рабочая" в субботу одновременно проходило два мероприятия - Большая Масленица, организованная администрацией Ленинского района, и узаконенный митинг протеста против повышения таможенных пошлин, диких цен на бензин и услуги ЖКХ. Короче, за жизнь!
Чуть позже, его инициатор член КПРФ Артем САМОСНОВ в интервью "ЗР" рассказал, что "когда он получал разрешение на акцию, его не предупредили, что в этот же день и почти на этом же месте запланировано народное гулянье". Впрочем, акция протеста, на которую, кстати, приехали автодилеры даже из Уссурийска, ничуть не отразилась на праздновании Большой Масленицы. Где больше половины участников были дети.
Ребятня запивала горячим чаем дареные фаршированные блинчики, разыгрывала призы в различных конкурсах, соревновалась в перетягивании каната, изображала коробейников, предлагая сувениры собственного изготовления, и водила хороводы под частушки с двусмысленным и даже крамольным по нынешним временам текстом "Как у Вани-кудряша нету денег ни шиша...". Дети даже не осознавали, насколько голосистые певцы в динамиках близки к реальности.
Между тем, буквально в десяти шагах от веселой кутерьмы, взрослые дяди и тети, стоя под кумачом, протестовали против безработицы, пустых кошельков и требовали отставки правительства. К счастью, несмотря на гневные речи ораторов и боевой настрой протестующих, акция прошла без эксцессов. Если не считать двоих задержанных хулиганов, выкрикивающих оскорбления в адрес милиции. Граждане помитинговали пару часов да разошлись, как это было и прежде. Милиционеры же все это время спокойно курили в стороне. Некоторые даже охотно давали интервью представителям "пятого" канала телевидения Франции, снимавшим сюжет для своего фильма о Приморье. А почему бы и нет? Акции протеста во Владивостоке проходят почти еженедельно, а французские телевизионщики приезжают к нам раз в сто лет. Чем не шанс прославиться на всю Европу?
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