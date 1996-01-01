"Учебный центр Ильдар студио"

Автономная некоммерческая организация, творческий партнер L'Oreal Professionnel

Базовый курс парикмахерского искусства и эстетики:

1 курс - парикмахер 3-4 разряда. Срок обучения 11 месяцев. 1300 академических часов, из них 800 часов практических занятий - на клиентах.

В программе: технология парикмахерских работ, колористика, спец.рисунок, строение волос, женские и мужские виды работ, окраска, прически из длинных волос, техники перманента, визаж, психология и профессиональная этика, тренинги по продажам, тренинги по сервису в салоне красоты.

По окончании курса по результатам квалификационного экзамена выдается российский диплом парикмахера 3-4 разряда.

2 курс - парикмахер 4-5 разряда. Срок обучения 1,5 месяца. 280 академических часов.

В программе: современные тенденции и направления в мужских и женских стрижках, модные техники окрашивания волос, новейшие техники перманента, основы композиционного построения и выполнения причесок из длинных волос, креативные укладки на все случаи жизни, визаж.

По окончании курса по результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство парикмахера 4-5 разряда.

3 курс - парикмахер-модельер. Срок обучения 6 месяцев (без отрыва от производства). 480 академических часов.

В программе: модные тенденции в мужских и женских стрижках, новейшие техники выполнения стрижек, цветовой дизайн, визаж (повседневный, подиумный, свадебный, омолаживающий, мужской, фантазийный), креативные и подиумные стрижки, новые виды накруток под перманент, дизайн причесок из длинных волос (коммерческие и подиумные), конкурсные виды работ, стилистика.

По окончании выдается российский диплом парикмахера-модельера и свидетельство парикмахера 5 разряда.

Выпускникам содействуем в трудоустройстве. На период обучения студентам предоставляются все расходные материалы.

Выпускникам УЦ предоставляется скидка 50% на дальнейшее обучение в студии "L'Оreal Professionnel".

Курс "Маникюрша", срок обучения 1 месяц. По результатам квалификационного экзамена выдается диплом маникюрши 2 разряда.

Курс "Педикюрша", срок обучения 1 месяц. По результатам квалификационного экзамена выдается диплом педикюрши 2 разряда.

Специальные курсы и семинары для парикмахеров-профессионалов

Курс "Женские стрижки", 5 дней. Сочетание системы моделирования и техник стрижек, которые позволяют создавать индивидуальный имидж для клиентов салона красоты. Работа с волосами различной текстуры и длины.

Курс "Мужские стрижки", 4 дня. Четыре основные формы. Все стрижки адаптированы для предложения в салонах красоты. Классические техники стрижек. Новейшие нюансы и идеи мужских стрижек.

Творческий блок - 3 дня. Креативный показ современных женских стрижек в сочетании с эксклюзивными техниками окрасок и укладок волос.

Курс "Окраски". Профессиональная линия "L'Оreal Professionnel", 5 дней. Фундаментальные знания, необходимые для успешной работы с цветом. Основы построения цветового дизайна одной из самых прибыльных и креативных услуг в салоне красоты.

Курс "Прически из длинных волос", 5 дней. Вершина парикмахерского мастерства. Демонстрация и подробная отработка основных элементов в прическе: всех видов плетения, жгутов, валиков, узлов и локонов.

Курс "Укладки", 3 дня. Показ креативных укладок на все случаи жизни, вечерние и праздничные укладки. Показ и отработка коммерческих укладок на короткие, средние и длинные волосы, применимые в салонах красоты.

Курс "Администратор салона красоты", 5 дней. Интенсивный курс по программе М.Кузнецова. В программу входят: психология общения с клиентами, прием посетителей, телефонное мастерство, деловой этикет, имидж, планирование рабочего времени.

Наш адрес: г.Владивосток, ул.Мельниковская, 101, 2 этаж. Телефон/факс: (4232) 45-35-04, 45-34-80.

E-mail: ildar-studio@yandex.ru

http://www.ildar-studio.ru