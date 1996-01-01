Тоска по ковбою

Метросексуалы уступили пальму первенства новому типажу, который удачно сочетает в себе чувствительность и мужественность. В исследовании, проведенном одной из крупнейших компаний-производителей потребительских товаров, такой мужчина получил название "неосексуал".

Неосексуал - представитель сильной половины человечества, отличающийся своими истинно мужскими качествами, но которому не чужды эмоциональность и чувствительность. Это - синтез мужчины патриархальных времен и метросексуала. Неосексуал развит эмоционально и инстинктивно понимает потребности современной женщины.

Как показало исследование, дамы устали от женоподобных мужчин и отдают предпочтение партнерам с более мужественным обликом (ковбойского типа). Женщины также не склонны поощрять поведение, которое стирает половые различия, пишет аргентинская газета Сorrientes noticias.

Слабому полу вовсе не нравится, когда мужчина тратит равное или большее время, ухаживая за собой, и тем более - злоупотребляет косметическими средствами, особенно с сильным ароматом.

Женщины хотят вернуть некоторые утерянные традиции и не сводить общение с партнером к переписке.

Опрос показал, что новый тип мужчины привлекателен тем, что при принятии решений он не руководствуется мнением друзей или родителей. Он физически силен и сексуально состоятелен.

По-видимому, интернет и другие современные технологии общения уже не доставляют женщинам удовольствия. Они устали не только от метросексуалов, но и от другого типа современного мужчины, живущего в бешеном ритме, киберзависимого и безликого.

Дамы, по-прежнему, предпочитают слышать голос любимого по телефону, и ждут, чтобы им назначили свидание, а простое и тривиальное смссообщение их не радует.

72% опрошенных женщин заявили, что предпочитают сильного и решительного мужчину, который знает, чего хочет и добивается поставленной цели.

85% подтвердили, что их соблазняет страстный мужской поцелуй и решимость партнера "затащить в постель". Они предпочитают, чтобы мужчина брал на себя инициативу в час X, поскольку только тогда они чувствуют себя соблазнительными и желанными.

65% не нравится, когда мужчина излишне долгое время прихорашивается перед выходом из дома. Ухаживать за собой необходимо, но проводить перед зеркалом больше времени, чем партнерша - такое поведение женщинами не приветствуется.