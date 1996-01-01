На вечерние и заочные отделения можно будет поступить без ЕГЭ

Вузы не будут учитывать результаты ЕГЭ выпускников школ прошлых лет, поступающих на вечерние и заочные отделения, сообщает "5 баллов. Ru" со ссылкой на заявление замминистра образования и науки Исаака Калины, сделанное на расширенном заседании коллегии Рособразования.

"Абитуриенты, окончившие школу до 1 января 2009 года, принимаются на вечернюю и заочную формы обучения по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом", - сказал он. Калина добавил, что соответствующее изменение Минобрнауки внесет в приказ о порядке приема в вузы в 2009 году. Они вступят в силу после регистрации в Минюсте.