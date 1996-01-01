Шпентифлюшечка

У 15-летней артистки "Росгосцирка" Варвары ЮРИНОЙ есть шанс попасть в книгу "Рекордов России" и даже книгу "Рекордов Гиннесса". Она - единственный гражданин нашей страны, официально трудоустроенный и получивший трудовую книжку в возрасте один год и одиннадцать месяцев!

Причем не какую-то "игрушечную", а самую настоящую, образца 1974 года, с гербом СССР на обложке, изданную в типографии Гознака. И здесь нет никакой ошибки. Варвара - дочь заслуженных артистов России Александра и Татьяны Юриных, в настоящее время сотрудников компании "Росгосцирк". Зрителям эта пара более известна как клоуны Шпентик и Тетя Мотя. Они вместе на манеже уже 16 лет. (О том, как они познакомились, "ЗР" рассказывал в одном из прошлых номеров. - Прим. авт.)

Варвара появилась на свет 15 октября 1992 г. в Риге, в экспериментальном родильном доме имени В.И. Ленина. В книге регистрации новорожденных ее записали под номером 100.

Начало 90-х годов в России было "эпохой" экономической неразберихи и зарабатывания "бабок" любыми способами. Сегодня Татьяна Юрина вспоминает, как их цирковая труппа, чтобы заработать на жизнь, моталась тогда между городами, аки челнок в прялке. Выступать приходилось в цирках, в домах культуры, на открытых площадках. Татьяна вернулась после родов на манеж, когда Варе не было еще и года.

Перед выходом на манеж Тетя Мотя кормила и укладывала дочь спать в укромном месте за кулисами. Под присмотром коллег, конечно. Система коллективного воспитания срабатывала железно. Но однажды, в одном из ДК г. Анапа девочка проснулась на полчаса раньше и.. пошла искать маму.

Представьте себе картину: Тетя Мотя держит на лбу перш (длинную трубу), по которой взбирается кошка, и вдруг на сцену выходит Варя и в полной тишине, дергая клоунессу за юбку, невозмутимо произносит: - Мама, дай титю!

Зрители от смеха рухнули на пол, а зал ДК едва не развалился от оваций. Публика почему-то решила, что это "подстава". Варваре тогда только исполнился один год и три месяца.

После этого незапланированного дебюта маленькой артистке сшили костюмчик, придумали сценическое имя Шпентифлюшечка и стали постепенно вводить в номер. Впервые как член группы, заявленный в программе, девочка засветилась на гастролях в Краснодаре. Правда, время ее пребывания на манеже ограничивалось несколькими минутами, тем не менее это был настоящий труд, за который полагалась пусть и копеечная, но зарплата.

И чтобы не нарушать финансовую и трудовую дисциплину, 9 сентября 1994 года начальник отдела кадров Краснодарского госцирка выписал Варваре Александровне Юриной трудовую книжку серии АТ-VII № 3192397. С того дня девочке стал исчисляться трудовой стаж, пошли отчисления в соцстрах и пенсионный фонд. Тогда же почти двухгодовалая Шпентифлюшечка автоматически стала членом профсоюза. А чуть позже получила загранпаспорт для поездок на гастроли за рубеж.

Кроме того, цирк - учреждение культуры повышенной опасности, где все сотрудники в обязательном порядке должны быть застрахованы от несчастного случая. Родители оформили соответствующий страховой полис и на Варвару.

Конечно, наша героиня ничего этого не помнит, слишком была мала. По ее словам, проработав в цирке практически всю жизнь, она никогда не придавала значения таким "мелочам".

Интересно, что, оформляя Варвару, фактически еще ребенка, "разовой ассистенткой номера "Дрессированные кошки" п/р арт. А. Юрина", так гласит самая первая запись в ее трудовой книжке, кадровик руководствовался действующими на тот момент нормативными документами: Кодексом законов о труде РФ, постановлением о трудовых книжках рабочих и служащих от 6 сентября 1973 года, а также Инструкцией о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях от 20 июня 1974 года № 162 в редакции 1990 года (Постановление Госкомтруда СССР от 19.10.90 № 412).

Оказывается, ни в одном из этих документов нет возрастных ограничений для оформления трудовой книжки! Главный критерий для ее выдачи "всем рабочим и служащим государственных, кооперативных и общественных предприятий, учреждений и организаций", - это работа на одном предприятии свыше 5 дней.

Поэтому не исключено, что рекорд юной артистки цирка Варвары Юриной когда-нибудь будет побит.

В сентябре 1996 года, когда Шпентифлюшечка собралась с родителями на гастроли за рубеж, в отделе кадров компании "Росгосцирк" ей выписали новую трудовую книжку, а старую отдали на память. При этом все ее трудовые подвиги были сохранены, чтобы стаж не прервался.

Сейчас Варвара Юрина с труппой Московского цирка на гастролях во Владивостоке. В будни, до 14 часов, она обыкновенная учащаяся 10-го класса школы № 28, а после уроков - артистка цирка со всеми вытекающими: репетиции, подготовка новых номеров, собрания трудового коллектива.

Варвара говорит, что на данном отрезке времени ей такая жизнь нравится, но в дальнейшем связывать свою судьбу с манежем она не собирается. Слишком много проблем. К примеру, ей в этом году исполнится 16 лет, а она до сих пор не может получить гражданский паспорт. Для этого ей надо быть дома в Ярославле, а у нее сплошные гастроли.