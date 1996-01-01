Поставят на счетчик

В 2009 г. потребителям планируется заменить 12640 однофазных и 1171трехфазных приборов учета электроэнергии. Причем бесплатно.

В начале года значительная часть потребителей края получила от Дальэнергосбыта (филиал ОАО "Дальневосточная энергетическая компания") предписание о замене прибора учета расхода электроэнергии (счетчика). В письмах в соответствии с действующим законодательством рекомендовано провести замену за счет собственника, то есть за счет конкретного потребителя, в квартире которого счетчик неисправен или находится в ненадлежащем техническом состоянии.

Как сообщил "ЗР" заместитель директора Дальэнергосбыта Юрий ИГНАТОВ, сбытовая компания планирует направить на замену приборов учета в 2009 г. порядка 18 млн руб. На эту сумму можно приобрести около 12 тыс. однофазных приборов учета для физических лиц и 700 трехфазных приборов учета, которые можно устанавливать как физическим, так и юридическим лицам. Соответственно 18 млн руб. хватит приблизительно на 13 тыс. счетчиков с учетом затрат на их установку. Всем остальным потребителям рекомендовано решать проблему за свой счет.

Требования к приборам учета электроэнергии, действующие на сегодняшний день, определены сразу несколькими нормативными актами. В частности, счетчик должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений и подвергаться периодической поверке, срок которой указан в техническом паспорте электросчетчика. Срок поверки - это период, в течение которого прибор учета будет показывать правильный расход электроэнергии. Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика - пломбу энергоснабжающей организации. Естественно, что на приборе должны отсутствовать повреждения. Только счетчики, удовлетворяющие всем перечисленным требованиям, могут применяться при учете потребленной электроэнергии.

Все потребители, у которых расчетный прибор учета не соответствует каким-то параметрам, получат соответствующее предписание Дальэнергосбыта для его замены. Однако каждый потребитель визуально может дать оценку нескольким параметрам, например, наличие или отсутствие пломб на клемной крышке счетчика, наличие этой крышки.

Отсутствие пломб, отсутствие клемной крышки уже является нарушением. Непосредственно на счетчике указан класс точности. Он прописан прямо в окошечке с цифровым механизмом на белом табло. Если этот класс точности 2,5, то в настоящий момент такой прибор учета уже запрещен к эксплуатации.

"Дальэнергосбыт будет устанавливать счетчики с датчиками мощности тем потребителям, которым это необходимо, исходя из анализа энергопотребления, - говорит Юрий Игнатов. - Однофазные счетчики будут устанавливаться там, где отсутствуют приборы учета и расчет идет по заниженному нормативу. Все счетчики будут приобретаться в течение года и установливаться силами Дальэнергосбыта и подрядных организаций. В первую очередь мы будем устанавливать приборы учета социально незащищенным слоям населения".

Что делать, если вы получили предписание о замене счетчика? В конце 2008 года в Дальэнергосбыте начал работать сервисный центр. В нем можно купить электрический счетчик и подать заявку на его установку. Получив соответствующее предписание на замену счетчика, потребитель может обратиться в сервисный центр или ближайшее отделение Дальэнергосбыта для приобретения счетчика и решить вопрос о последующей его установке. Потребитель также может самостоятельно купить счетчик в розничной сети, а затем обратиться в отделение Дальэнергосбыта либо в сетевую организацию, действующую на территории проживания потребителя, для установки или замены прибора учета. Устанавливать счетчики может и индивидуально работающий электрик. При этом потребитель пишет письменное заявление в ближайшее отделение Дальэнергосбыта с просьбой освидетельствовать установку нового прибора учета. Снятый счетчик необходимо предъявить агенту сбытовой организации для снятия последних контрольных показаний.

В зависимости от месторасположения прибора в доме стоимость его установки специалистами Дальэнергосбыта составит от 600 до 770 руб. В эту сумму также входит работа по освидетельствованию нового счетчика и снятие контрольных показаний со старого. В случае если прибор был установлен другой организацией, то вызов агента для освидетельствования факта установки нового счетчика обойдется абоненту Дальэнергосбыта в 500 руб.

Отметим, что приморский филиал ОАО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" уже начал работу по замене счетчиков. В семи селах Приморья уже установлено около 1,5 тыс. приборов учета. В настоящее время установка ведется в структурном подразделении "Приморские центральные электрические сети" на территории Уссурийского, Ханкайского и Пограничного районов. Всего в 2009 г. потребителям планируется заменить 12 640 однофазных и 1 171 трехфазных приборов учета электроэнергии. Причем бесплатно.