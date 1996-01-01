Морг работает без разрешений

Давненько тема допогребального нахождения умерших владивостокцев не поднималась ни в СМИ, ни в пересудах дотошных горожан. И вот буквально на днях иезуиты-слухмейкеры докопались до очень интересной детали.

Оказывается, городской морг, что на Океанском проспекте, рядом с остановкой "Некрасовская", продолжает работать на вечной теме, не имея на это никаких прав и разрешений.

Несколько лет назад судебным решением он был закрыт по причине жуткого попрания всех санитарных норм. Однако до сих пор это решение не было исполнено, а сам его бумажный вариант потерялся в судебных анналах.

Интересно, вопрошают горожане-активисты: те, кто отвечает за экологическую безопасность города, в курсе столь вопиющего факта? Если в курсе, то почему город, обязанный провести через три года столь ответственное мероприятия, уже сегодня не может достойно подготовить усопших на пути в Вечность.

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