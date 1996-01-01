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1 марта - конец зимы
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В воскресенье 1 марта в 14.00 на площади Борцов за власть Советов состоится традиционный городской праздник "Масленица".
На сцене выступят народные фольклорные коллективы. Также по периметру площади развернутся локальные аттракционы, артисты будут проводить со всеми желающими традиционные конкурсы, хороводы, организуют народные забавы - бег в мешках, перетягивание каната, бои подушками. Будет действовать и любимая горожанами забава - "масленичный столб". И, конечно, всем желающим предложат румяные блины и горячий чай, сообщает VL.Ru.
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