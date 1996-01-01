Какая новость будет для вас доброй?

Кто-то из великих точно подметил, что человек не может жить думами о плохом. В конечном итоге ожидание бед или прочих негативных явлений трансформируется в это явление, материализуется и что-то предпринять будет уже поздно.

С "негативными ожиданиями" борются и наши власти, и депутаты, кто как может. Ну а разве простым людям нет повода подумать о хороших новостях? Ждать, надеяться и верить, что добрые вести на подходе.

Ирина ЛАТЫШЕВА, домохозяйка:

- Для меня самая добрая новость, что я выиграла в лотерею $100 тыс. и эта сумма не будет облагаться налогом и получу я ее наличными 100-долларовыми банкнотами нового образца!

Владимир ГОРБУНОВ, полковник милиции, госинспектор ГИБДД УВД Приморского края:

- Кризис кризисом, но добрые новости не за горами: весна наступает по климатическому и календарному графику, а это уже радует. А хорошей ожидаемой новостью для меня будут положительные результаты московской проверки, которая сегодня работает в нашем Управлении.

Ирина ИВАНОВА, экономист из Уссурийска:

- Пусть звучит банально, но для меня и моих троих детей самой доброй вестью был бы, во-первых, чек от бывшего мужа, чемпиона мира по бегу от алиментов, и второе - ордер, жилищный сертификат или иное решение моего квартирного вопроса. А то отдавать ползарплаты за съемный угол в бараке - хуже всякого нашего кризиса, вызванного "у кого-то" низкими ценами на нефть.

Сергей СМИРНОВ, офицер запаса:

- Я жду только положительного решения вопроса по своему увольнению и предоставлению мне всех причитающихся льгот и исполнения государственных обязательств! Я который год пытаюсь законным путем решить эту проблему! Однако меня и таких, как я, офицеров, отслуживших по 25 и более лет стране, эта страна маринует в лице не только Министерства обороны, но и всяких крючкотворов окружного, дивизионного и полкового звена, унижает и оставляет без нормальных пенсий и жилья. Вся наша вина в том, что мы во всеуслышание заявили о своих попранных правах и попытались их отстоять! Теперь мы изгои, которых пытаются прилюдно уничтожить, чтобы остальным офицерам, кто еще служит, преподнести урок: так будет с каждым, кто вспомнит, что он человек и офицер, а не тварь дрожащая, готовая терпеть плевки за сертификат и прочие "блага"...

Ирина РУДЕНКО, психолог, преподаватель, Находка:

- Думаю, неплохо было бы, если Министерство образования признает ошибочным свое решение о введении ЕГЭ при поступлении в вуз, хотя бы для людей, давно закончивших школу. На мой взгляд, это полностью лишает их возможности поступления в вуз. Что касается личного, то дополнительный или "нежданный" отпуск не помешал бы. Первый шаг к хорошему - подумать о хорошем!

Александр, 25 лет, архитектор, безработный:

- Хорошей новостью для меня будет положительный ответ на мое резюме и прием на работу. Проучиться столько лет, получить нужную сегодня специальность и в итоге оказаться у разбитого корыта? На биржу труда не пошел принципиально: ходить по этажам и стоять в очередях в этом "храме труда и занятости" для меня, нормального специалиста с головой и амбициями, простите, унижение. Вторая хорошая новость - продолжение и результат положительного решения по первой: жду согласия своей девушки стать моей женой. К руке и сердцу я хочу добавить хорошую работу, тогда она точно не откажет!

Павел УШАНОВ, заведующий кафедрой ИМК ДВГУ:

- В принципе, о плохих вещах, будь-то кризис или какие-нибудь его негативные последствия, думать не хочу и не буду. А доброй новостью для меня стало бы появление пред моими очами всех моих должников. Я терпеливый кредитор, но я не перестаю верить в элементарную человеческую порядочность...

Алена СЕМЕНОВА, студентка:

- Для меня добрая весть уже наступила! Мою маму выписали из больницы, теперь мы вместе будем радоваться наступлению весны! Весна - самое время для приятных ожиданий, для любви, доброты и цветов. Скоро праздник, а там будут и подарки. Наверное, нет ничего более приятного, чем дарить и принимать знаки внимания.

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