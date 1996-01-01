Автомобилисты готовят новую акцию

Как сообщает на сайте poshlinam.net, в предстоящую субботу, 28 февраля, участники акции соберутся на остановке "Заря", а затем отправятся на митинг, который пройдет в 13 часов на кольце Третьей Рабочей.

Автомобилисты намерены потребовать полной отмены импортных пошлин на иномарки, снижения цен на топливо до пяти рублей, а также свободы собраний и свободы слова. Как отмечается в сообщении, проведение митинга санкционировано.