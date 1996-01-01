Студенты рвутся на стройки АТЭС

Более тысячи студентов из разных регионов России выразили желание работать на строительстве объектов форума АТЭС в составе студенческих строительных отрядов уже в летний сезон 2009 г. В свою очередь, Приморский краевой штаб ССО на недавних переговорах с дирекцией Росстроя достиг принципиальной договоренности об участии студотрядов в строительстве на Русском в этом сезоне городка для 6 тыс. строителей, для чего потребуется около 200 студентов. Как использовать энтузиазм остальных - это еще придется подумать.