На модернизацию аэропорта Магадана выделят 4 млрд рублей

В ближайшие пять лет на модернизацию взлетно-посадочной полосы аэропорт Магадан получит около 4 млрд руб. Об этом в Магадане заявил министр транспорта РФ Игорь Левитин. По его словам, после завершения модернизации аэропорт сможет принимать все типы самолетов.