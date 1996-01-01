Из-за саммита АТЭС будет переселено полтысячи человек

Жители острова Русский в связи с проведением саммита АТЭС во Владивостоке имеют больше вариантов переселения по сравнению с жителями Сочи, где в 2014 году состоится Олимпиада. Об этом заявил замминистра регионального развития РФ Николай АШЛАПОВ на пресс-конференции в бизнес-центре Fresh Plaza. "По сравнению с Сочи у жителей Владивостока есть максимальный выбор. Один из вариантов - оценка жилья на острове, которая, по моему мнению, была максимальной. Например, стоимость квадратного метра жилья на Русском составляет 70-90 тыс. руб. Также рассматривается вариант обмена на жилье в самом Владивостоке. Помимо этого, для тех, кто хочет остаться на острове, есть возможность переселиться в дом, который специально для этих целей будет построен", - сказал замминистра во Владивостоке. По его словам, всего, включая всех госзаказчиков, будет переселено 509 человек (остров Русский, полуостров Назимова и т.д.).