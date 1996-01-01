Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Скорее бы потеплело...
Глобальное потепление заметно сократит отопительный сезон. И начнется все с Приморья!
Зимние и весенние температуры в России в ближайшие годы будут продолжать расти под влиянием глобального потепления, а отопительный сезон заметно сократится. Такое мнение выразил руководитель Росгидромета Александр БЕДРИЦКИЙ на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС.
Он отметил, что "к середине XXI века в России при любых сценариях существенных разбросов температуры не будет", однако ее рост "будет идти с такими тенденциями, которые мы видим сейчас: в основном в зимние и весенние месяцы". Поэтому, продолжил А. Бедрицкий, "отопительный сезон будет сокращаться, и для нас это является позитивным моментом, так как экономит топливо и позволяет пересматривать параметры тепловых нагрузок".
В частности, как сообщалось в первом Оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, уже к 2015 г. продолжительность отопительного сезона сократится на 3-4 суток. Наибольшее сокращение - до 5 суток - ожидается на юге Приморского края, Сахалинской и Камчатской областей. А по сравнению с уровнем 1961-1990 гг., прогнозируют метеорологи, в 2025 г. в России продолжительность отопительного периода сократится до 5%, и до 10% - к 2050 г.
Кроме того, заметил глава Росгидромета, позитивным моментом является избыток осадков в целом по стране. Однако, обратил внимание он, их распределение неравномерно по территории. "Вполне возможно, что южные районы нашей европейской территории будут страдать от недостатка осадков".
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
- Фильм об иконе Пресвятой Богородицы "Умиление Градоякутская" расскажет о святыне Якутии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы