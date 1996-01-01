Скорее бы потеплело...

Глобальное потепление заметно сократит отопительный сезон. И начнется все с Приморья!

Зимние и весенние температуры в России в ближайшие годы будут продолжать расти под влиянием глобального потепления, а отопительный сезон заметно сократится. Такое мнение выразил руководитель Росгидромета Александр БЕДРИЦКИЙ на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС.

Он отметил, что "к середине XXI века в России при любых сценариях существенных разбросов температуры не будет", однако ее рост "будет идти с такими тенденциями, которые мы видим сейчас: в основном в зимние и весенние месяцы". Поэтому, продолжил А. Бедрицкий, "отопительный сезон будет сокращаться, и для нас это является позитивным моментом, так как экономит топливо и позволяет пересматривать параметры тепловых нагрузок".

В частности, как сообщалось в первом Оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, уже к 2015 г. продолжительность отопительного сезона сократится на 3-4 суток. Наибольшее сокращение - до 5 суток - ожидается на юге Приморского края, Сахалинской и Камчатской областей. А по сравнению с уровнем 1961-1990 гг., прогнозируют метеорологи, в 2025 г. в России продолжительность отопительного периода сократится до 5%, и до 10% - к 2050 г.

Кроме того, заметил глава Росгидромета, позитивным моментом является избыток осадков в целом по стране. Однако, обратил внимание он, их распределение неравномерно по территории. "Вполне возможно, что южные районы нашей европейской территории будут страдать от недостатка осадков".