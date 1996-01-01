На курорт в... Сибирь

Скорость, с которой на планете меняется климат, поражает: по прогнозам экспертов, до 50-х гг. XXI в. каждое десятилетие температура будет повышаться на 0,2°С. Об этом сообщил директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. ВОЕЙКОВА Владимир КАТЦОВ, пишет "Утро.Ru".

Сильнее всего глобальное потепление ударит по России, поскольку, как правило, наибольшее повышение температуры отмечается в средних широтах. Ожидается, что к 2050 г. термометры будут показывать больше на 2,6 градуса летом и на 3,4 градуса зимой. Абсолютные минимумы температур повысятся еще значительнее - на 4°С...6 градусов, максимумы поднимутся не более чем на 3 градуса, а годовая разница между самой высокой и самой низкой суточной температурой в году по России сократится, особенно на европейской территории страны.

В Сибири и на Дальнем Востоке морозных дней станет меньше на 10-15, а на европейской территории - на 15-30 дней. Впрочем, нет худа без добра: как отметил Владимир Катцов, вследствие потепления отопительный сезон будет сокращен, а следовательно, и расходы на топливо будут меньше.