Прокурор требует озеленить... стоянку

В советские времена по пр-ту 100-летия Владивостока, 68, распологались большой галантерейный магазин и пивной бар. В начале реформ строение подверглось вандализму и долгое время стояло разбитое и закопченное. Горадминистрация не раз предлагала предпринимателям вернуть этой территории божеский вид.

В конечном итоге в качестве застройщика этого участка выступило ООО "Компания "Грасп", построившее здесь торговый центр "Парус". При этом территория между проезжей частью проспекта и зданием по проекту была определена под парковку автотранспорта и передана городом в аренду ООО.

Надо отметить, что парковка для двухэтажного торгового центра с полезными площадями около 3000 кв. м по современным требованиям маловата - на ней всего 70 парковочных мест, притом что на каждые 100 кв. м торговых площадей по нормам требуется пять-семь автомест. К тому же на этой парковке ставят машины и посетители стоящего рядом ТЦ "Счастливое детство".

В 2005 г. "Грасп" уступил право собственности на ТЦ "Парус" и землю под ним компании ООО "Росинвест-ДВ", а в августе 2008 г. - передал и право на аренду городской территории под автопарковкой, прилегающей к ТЦ.

Однако летом прошлого года, спустя много лет после осуществления благоустройства прилегающей к ТЦ территории, к парковке внезапно был проявлен интерес прокуратуры города. Ей захотелось видеть на этом месте зелень - "в интересах неопределенного круга лиц". На основании решения суда, которым данному земельному участку был возвращен ранее снятый статус рекреационной зоны (вывод его администрацией Владивостока из состава рекреации был признан незаконным по формальным основаниям - было сделано два экологических заключения, а нужно было три), городская прокуратура требует от ООО Компания "Грасп" прекратить деятельность парковки и вернуть участку прежний вид.

Представитель ООО Компания "Грасп" Роман БРЮШКОВ высказал недоумение: почему по этому поводу прокуратура обращается в его компанию, когда все "территориальные" вопросы следует адресовать новому собственнику "Паруса" и арендатору парковки - ООО "Росинвест-ДВ". По его мнению, все прокурорские и судебные действия в отношении бывшего собственника и арендатора по этому поводу следует прекратить. Но и в отношении нынешнего собственника и арендатора претензий тоже быть не должно, поскольку "перевести" участок парковки в рекреационный невозможно.

В связи с возникшим вопросом о "возрождении рекреации" в минувшем году по заказу ООО "Росинвест-ДВ" государственным учреждением ДВО ВНИИ Природы была выполнена фундаментальная работа на сотню страниц "Экологическое обоснование утраты рекреационного ресурса земельного участка площадью 2824 кв. м в районе проспекта 100-летия Владивостока, 68", под которой подписались заместитель директора учреждения О.А. ЕГОРОВА и специалист-эколог, академик МАНЭБ С.А. МОСКАЛЕНКО. В экологическом заключении из 12 пунктов говорится о том, что еще до начала строительства "Паруса" данная территория безнадежно утратила свое рекреационное значение и в будущем никак не может использоваться в таком качестве. Причины этого - загрязненный воздух, отсутствие соответствующих грунтов, загрязненность поверхности тяжелыми металлами, незначительность для целей рекреации пространства и т.д. Здесь проложены коммуникации, и примерно половина участка планируется под расширение дороги в далекой перспективе.

Однако выводы ученых почему-то не убеждают прокуратуру. И она продолжает свои действия, чтобы удовлетворить запросы "неопределенных лиц". В своем рвении городская прокуратура дошла до того, что решила подменить собой службу судебных приставов, имеющую право исполнять решения суда. В минувший вторник на основании ее требования (исх. N7/7 - 2009 г. от 15.01.2009 г.) со ссылкой на решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 06.05.2008 г. работники ОГИБДД УВД по Первореченскому району Владивостока безуспешно пытались установить при въезде на стоянку дорожный знак 3.1 ("въезд запрещен"), проще говоря "кирпич".

Летом прошлого года уже вводился 3-дневный запрет на парковку машин, и покупатели оставляли машины на проспекте, что сильно мешало движению по дороге. История повторяется.

По мнению директора проектной компании ООО "Аргус-Арт" Владимира ПРОКУРОВА, какое-либо другое использование территории, находящейся под парковкой возле ТЦ "Парус", неразумно. Наоборот, было бы логичнее устроить ее в два уровня, потому что во время наплыва покупателей всем места на стоянке не хватает. Что же касается истории вопроса, то прежде на месте парковки была большая открытая площадка, мощенная метровыми бетонными плитами, и лишь по краям ее в небольшом количестве росли деревья и кустарники.