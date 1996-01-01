Морское лицо города

Береговая зона - это первое, что видит человек, прибывая во Владивосток морем, и чтобы его первое впечатление стало приятнее, чем сегодня, в ближайшие годы предполагается реконструировать и построить объекты, объединенные общим проектом "Морской фасад г. Владивосток".

Исполняет этот проект Дирекция госзаказчика программ развития морского транспорта Федерального агентства морского и речного транспорта. Как рассказал "ЗР" директор филиала этой организации Сергей Васильевич ГОНЧАРОВ, работа над "Морским фасадом" во взаимодействии с Дальневосточной дирекцией Росстроя продвигается вполне успешно, хотя и не без проблем.

По результатам открытого конкурса генпроектировщиком по проекту "Морского фасада" был определен проектный институт ОАО "ДНИИМФ".

Реконструкция причалов №№ 1, 2, 3, 4, 30 и 36 морского порта Владивосток, включенная в проект, необходима для налаживания бесперебойной отгрузки потока строительных материалов на о. Русский для обеспечения строительства объектов саммита и обслуживания пассажиров в период его проведения. Кроме того, по предложению администрации Приморского края, в состав проекта включена реконструкция фасадов зданий МГУ им. Г.И. Невельского.

В августе 2008 г. Федеральное агентство морского и речного транспорта провело открытый конкурс по определению организации на выполнение работ по разработке рабочей документации, строительству и реконструкции в рамках проекта "Морской фасад" портовых терминалов и грузового терминала на о. Русском. Его победителем стала компания ООО "Спецфундаментстрой", с которой был заключен госконтракт на объем работ около 980 млн руб. Срок окончания первой очереди этих работ по контракту - июнь, и в целом - октябрь 2009 г. Подрядчиком уже разработана вся рабочая документация на первую очередь строительства, закончена мобилизация техники и специалистов. Строятся городок для рабочих и полигон для изготовления металлоконструкций.

Досье В федеральной подпрограмме "Развитие г. Владивосток как центра международного сотрудничества в АТР" на 2008 г. запланированы необходимые средства на финансирование строительства. На сегодняшний день освоено и оплачено 150 млн руб. за разработку проектной документации и 294 млн руб. перечислено в виде аванса генподрядчику для приобретения им металлопроката для строительства причалов терминала.

Закончена разработка проектной документации и по причалу для пассажирских судов на о. Русский. По ней ведется согласование с территориальными органами рыбоохраны и водного хозяйства и в ближайшее время должно пройти согласование в Росрыболовстве. К середине мая планируется получить заключения по этому проекту государственных экспертиз, а к 1 июля - заключить госконтракт с генподрядчиком строительства, которое должно завершиться в 2011 г. Большой пирс позволит одновременно швартовать два круизных лайнера типа "Гранд-Принцесса" по 2,6 тыс. пассажиров каждый. Поскольку причал будет рядом с объектами, где пройдет саммит 2012 г., то от морского вокзала здесь тоже решили отказаться.

Проектная документация на реконструкцию грузового и пассажирских терминалов в составе причалов №№ 1, 2, 3, 4, 30 и 36 Морского порта Владивосток тоже готова. К марту предполагается получить заключение госэкспертизы и провести конкурс по выбору генподрядчика. Завершение реконструкции 1-4 причалов запланировано на этот год, а причалов №№30 и 36 - на 2010 г.

Реконструкция причала №1 практически завершена. Проведены дноуглубительные работы. А причальная стенка причала №2 станет на 180 метров больше. Причем около 160 метров будет построено за счет инвестиций акционеров ВСРЗ. В районе Морвокзала без прежних проблем смогут швартоваться две океанские "Принцессы". В дальнейшем севернее Морвокзала предполагается построить большой бизнес-центр, а южнее ? высотный гостиничный комплекс. Эта территория находится в долговременной аренде ОАО "ВМТП", которое, скорее всего, и станет инвестором-застройщиком.

По причалу №30, который находится на балансе "Дальрыбвтуза", пока нет согласования, но его обязательно надо привести в порядок, потому что он примыкает к "первым" причалам и сегодня выглядит недостаточно достойно для центра города.

Береговая черта в районе причала №36 после реконструкции выдвинется на 25 метров, появятся новые пирсы. В перспективе на месте сегодняшнего пассажирского вокзала прибрежного сообщения должен появиться большой гостиничный комплекс, включающий новый вокзал.

По реконструкции фасадов комплекса зданий МГУ им. Невельского заказчиком сейчас ведется сбор исходно-разрешительной документации и подготовка технического задания на разработку проекта. Сам проект этого объекта должен появиться и пройти госэкспертизу в этом году, а строительные работы запланированы на 2010-2011 гг.

Все эти объекты, являются частью общего плана, который поможет существенно обновить морской фасад города Владивостока.