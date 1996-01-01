Массовых сокращений офицеров не будет?

"Массовых сокращений офицеров Российской армии в ходе реформы не будет. Все контрактники в новых организационных структурах будут служить в местах приписки, а те, кто не умещается в штаты образуемых бригад, будет служить в других частях нашего Дальневосточного военного округа", - заявил председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор ОЗЕРОВ, выступая в Доме офицеров войсковой части города Бикина Хабаровского края. Выбор адреса поездки сенатора-единоросса, очевидно, связан с тем, что в Бикине в марте 2009 года должны ввести 60-квартирный дом, а потому есть чем иллюстрировать политические заявления.