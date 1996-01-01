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Единороссы пошли в... ПТУ
Приморье в 2009 г. должно максимально сократить квоты по мигрантам - привлеченной рабочей силе. Сегодня мы должны иметь своих квалифицированных специалистов, которые могут замещать эти должности, - озвучил главную задачу координатор дискуссионного клуба, депутат Думы Владивостока Игорь ЧЕМЕРИС. - Региональная политика должна быть построена таким образом, чтобы гарантировать трудоустройство приморцев, максимально обеспечив их профессиональную подготовку и переподготовку, если это необходимо.
Профтехобразование в условиях кризиса должно помочь Приморью высококвалифицированными кадрами. О том, как поднять уровень профессиональной подготовки учащихся, гарантировать им занятость и в то же время обеспечить бизнес подготовленными специалистами, шла речь за "круглым столом" государственно-патриотического клуба "Единой России". В заседании приняли участие представители власти, руководители ПТУ и студенты.
Проблема подготовки - в отсталой технической базе ПТУ, уверяют руководители учебных заведений. Учащиеся обучаются на морально и физически устаревшей технике. И это в лучшем случае. Нередко преподаватели вынуждены все объяснять теоретически, как говорится "на пальцах". Из-за низкой зарплаты, составляющей 8-10 тыс. руб. в месяц, уволились высокопрофессиональные преподаватели-мужчины и теперь работают в основном женщины.
Финансирование надо улучшать, а оно из-за кризиса, наоборот, ухудшается. В 2009 г. на 25% снижена финансовая обеспеченность. В 2010 г. специалисты прогнозируют дальнейшее уменьшение средств, выделяемых на профтехобразование.
- Хотя бы зарплату оставить на прежнем уровне, а об остальном уже и не мечтаем, - сетуют директора ПТУ.
А снижать оплату труда преподавателей, видимо, все же придется, если не удастся найти резервы. Имеющихся средств при нынешнем уровне зарплат хватит лишь до сентября 2009 г.
- Надо выстраивать отношения и с властью, и с бизнесом, - посоветовал руководителям учебных заведений руководитель регионального Политсовета "Единой России", президент некоммерческого Партнерства строителей Приморского края Михаил ВЕСЕЛОВ. - Пока же позиция учебных заведений такова: "Вам нужны специалисты, вы и заказывайте".
В результате, как признают сами директора ПТУ, лишь 20-30% их выпускников идут на производство, еще 10% поступают в вузы. Остальные, получается, учатся ради "корочек".
Приморские единороссы решили взять под свой патронат систему профтехобразования. Они пообещали начальному профессиональному образованию помощь всех ветвей власти и содействие в налаживании взаимовыгодных отношений с бизнесом.
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