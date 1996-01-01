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Ученые против ЕГЭ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Знаете, что показали результаты ЕГЭ? Уровень образования наших детей упал до уровня 1928 года. Впору говорить не о развитии науки, а о развитии безграмотности".

Как отметил на пресс-конференции в уральской столице вице-президент Российской академии наук академик Анатолий Григорьев, "возможно, в школьном образовании и нужны некие стандарты. Но я вижу, что происходит, и мне все это не нравится. Для науки важен индивидуальный подход к ученику, а Единый государственный экзамен его полностью исключает. Как тогда выделять таланты?"

По его словам, необходимость сдавать ЕГЭ для поступления в вузы уравняет всех абитуриентов, смешав тех, кто "еле дотянул", и по-настоящему выдающихся учеников.

Присутствовавший на пресс-конференции писатель Владимир ГУБАРЕВ (автор десятка книг о советских ученых и их разработках) также заметил, что подобная система может особенно навредить уральской науке. "Именно в Екатеринбурге крупнейший российский математик и механик Николай Красовский разработал нестандартный метод поиска молодых специалистов, основанный на собеседованиях, а не на данных контрольных и тестов. ЕГЭ, в первую очередь, ударит по достигнутому Красовским", - предположил он.

Против Единого госэкзамена, назвав его "безусловным злом", высказался и председатель УрО РАН, академик Валерий ЧАРУШИН. "Нельзя создать единый образовательный стандарт для всех умов. Как сравнивать элитарные требования МИФИ, МГУ и требования Нижнетагильского педагогического института? А вы знаете, к примеру, знаменитую кафедру экспериментальной физики на уральском Физтехе? Это ж целый институт! Его специалисты работают во всех уральских атомградах - а их здесь 5 из 10. И, знаете, все эти специалисты набирались по индивидуальному собеседованию. Не было бы собеседований - не было бы и открытий", - негодует он. В заключение Чарушин добавляет: "Пусть ЕГЭ будет, если он так нужен государству. Но пусть он будет дополнением, одним из вариантов - наряду с обычными экзаменами и собеседованиями. Он должен быть отдельным, а не единым испытанием, если мы не хотим разрушить то, что осталось от российской системы образования".

Как отметил принимавший участие в пресс-конференции президент Российской экономической школы, директор центрального экономико-математического института РАН, математик Валерий Макаров, "Единый госэкзамен - это образец странного и смешного субъективизма. Если уволить тех, кто составлял вопросы к ЕГЭ, и нанять других людей - вопросы будут совершенно иными. Экзамен не должен представлять собой выбор ответа из нескольких вариантов, составленных группой людей с узким и субъективным мнением. Но раз это так, значит, кому-то это было очень выгодно".

Между тем гости пресс-конференции отметили, что уровень российского образования заметно упал за последнее десятилетие. "Знаете, что показали результаты ЕГЭ? Уровень образования наших детей упал до уровня 1928 года. Впору говорить не о развитии науки, а о развитии безграмотности", - отметил писатель Губарев. По замечаниям согласившихся с ним академиков, система ЕГЭ не применима к российскому образованию и в будущем может попросту лишить науку молодых специалистов.

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