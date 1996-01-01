Брат, заплати за образование сестры!

Гражданам, оплатившим обучение своим братьям и сестрам, государство частично возместит расходы. Такую поправку в Налоговый кодекс приняла Госдума в первом чтении на минувшей неделе, сообщает "Российская газета".

По словам разработчиков, законопроект должен устранить очевидную несправедливость в случаях, когда из-за того, что родители студента уже на пенсии или из-за их нетрудоспособности плату за обучение на дневной форме обучения в образовательных учреждениях вносит брат или сестра обучающегося. Сейчас такой налогоплательщик не может воспользоваться правом на социальный вычет, установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 части второй Налогового кодекса. Напомним, что круг граждан, которые сегодня могут воспользоваться социальными вычетами на образование, ограничен налогоплательщиками-родителями и попечителями. Чтобы воспользоваться своим правом, нужно подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц в инспекцию по месту жительства налогоплательщика. При этом суммы полученных этими гражданами доходов, облагаемые по ставке 13 %, уменьшаются на суммы, уплаченные родителями или попечителями за обучение своих детей до 24 лет или подопечных до 18 лет, но в общей сумме они не могут превышать 50 тысяч руб. Так как НДФЛ удерживают, как правило, налоговые агенты (то есть организации), то в большинстве случаев налоговая инспекция должна вернуть налогоплательщику излишне удержанный в течение года налог, максимальная сумма которого составит 6500 руб., пояснил руководитель департамента налогового и финансового консалтинга "Интерком-Аудит" Андрей Приходько.