Студенческие годы будут включены в трудовой стаж

Период обучения на дневном отделении в учреждениях профессионального образования планируется снова включить в рабочий стаж, - заявил глава думского комитета по образованию Григорий БАЛЫХИН.

"Мы подготовили предложение о включении в стаж нестраховых периодов обучения в учреждениях профессионального образования, в техникуме и вузе, - сказал он. - В настоящее время учеба в вузе не засчитывается в стаж, и из-за этого у студентов возникают проблемы, в частности с санаторно-курортным лечением". Как уточнил Балыхин, это предложение будет рассмотрено в рамках подготовленного пакета антикризисных мер в сфере образования. Как уточнили в Минобрнауки РФ, период учебы в учреждениях профессионального образования засчитывался в трудовой стаж до начала пенсионной реформы в 2002 году.