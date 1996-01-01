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"В школе не нужна высшая математика, она убивает креативность"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Министр образования и науки РФ Андрей ФУРСЕНКО считает, что необходимо уменьшить нагрузку на старшеклассников и исключить из учебной программы высшую математику, передает РИА "Новости".

"Я глубоко убежден: не нужна высшая математика в школе. Более того, высшая математика убивает креативность", - заявил Фурсенко на заседании коллегии по вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников. В настоящее время Российская академия образования занимается разработкой новых образовательных стандартов, которые будут внедряться в школах поэтапно, начиная с 2009 года.

По словам Фурсенко, представители академии поднимают вопрос о влиянии "перегрузок" на здоровье школьников, но в то же время предлагают стандарты, "в которых мы от перегрузок ни в коей степени не уходим". Министр признал, что в российских школах есть блестящие учителя, которые могут объяснить высшую математику в пятом классе. "Мы должны ориентироваться не на гениальных учителей и не на выдающихся школьников, а на 13,5 млн учеников как в селе, так и в городе", - добавил он.

Министр отметил, что он лично и ректор МГУ Виктор Садовничий не изучали в школе высшую математику, и при этом - "не дурее других". Садовничий поддержал министра. "Здесь можно абсолютно точно доказать, что это лишнее и перегрузка. А, с другой стороны, школьники меньше знают настоящую школьную арифметику и математику", - заявил он. В настоящее время основы высшей математики преподают во всех школах, начиная с 10 класса. В школах гуманитарной направленности этому предмету отводится два часа в неделю, а математической - до восьми часов в неделю, передает РИА "Новости".

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