Найти и увидеть однополчан

17 февраля во Владивостоке состоялся телемост, посвященный 20-летию со дня вывода частей советской армии из Республики Афганистан. Уникальный проект, связавший в реальном времени столицу Приморья, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан, Благовещенск, Петропавловск-Камчатский и Биробиджан, стал возможен благодаря компании "Дальсвязь".

Участниками телемоста стали воины-интернационалисты, активисты региональных отделений Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", представители Общественной организации "Сахалинский областной совет ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий", всего более 100 человек. Во Владивостоке среди приглашенных были Зоя Тимофеевна ЛЕВЕЧЕВА, мать погибшего в Афганистане советского военнослужащего: она разыскивает однополчан своего сына. А также Яков Григорьевич КАН, председатель Владивостокского совета ветеранов ВОВ. Проведение телемостов, объединяющих ветеранов из разных регионов страны, - дань памяти погибшим воинам и своеобразный вклад компании в развитие патриотизма у нашей молодежи. В планах "Дальсвязи" еще один телемост в честь грядущего Дня победы.