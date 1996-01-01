В этом году накануне Дня защитника Отечества в России и Владивостоке отмечали еще одну дату - 20-летие со дня вывода советских войск из Республики Афганистан.

Накануне этой даты корреспондент "ЗР" встретился с Николаем ЛУКЬЯНЕНКО, бывшим начальником медпункта отдельного разведывательного батальона, воевавшего в Афганистане с марта 1987 года до исхода по Хайратонскому мосту частей 40-й армии под командованием генерал-полковника Бориса ГРОМОВА. Сегодня Николай Михайлович - сотрудник охраны одного из банков.

Не все под контролем

Афганская война началась 27 декабря 1979 со штурма дворца Амина. В СССР пребывание Ограниченного контингента советских войск в Афганистане официально преподносилось как "интернациональная помощь братскому афганскому народу", но этот пацифистский ярлык был ложью. Вся страна знала, что в Афгане - настоящая война, где есть пленные, раненые, есть "черный тюльпан" и "груз 200". Именно в те годы в лексиконе советских граждан появились непонятные и страшные слова: "духи", "душманы", "моджахеды".

...Николай Лукьяненко попал в Афганистан по разнарядке, он тогда служил в Прикарпатском военном округе (Украина). Отказываться от командировки в "горячую точку" было неразумно: за это можно было схлопотать конкретный срок. И такие единичные примеры, к сожалению, имели место. Более того, наш герой признается, что в Афган он ехал даже с азартом.

- У меня не сложилась жизнь с первой супругой, и я искал на свою ж... приключений. В Афганистане я встретил много своих единомышленников, озлобленных на судьбу. У кого-то карьера в Союзе не сложилась, кого-то подставили по службе. Были и такие, кто пошел на войну из-за денег и наград. Я за наградами не гонялся, просто хотел забыться. Честно говоря, я искал смерти, - говорит Лукьяненко.

В Афгане Николая определили в мотострелковый полк начальником медпункта танкового батальона. В зону ответственности полка входила "дорога жизни" длиной 16 км от Черикара до Уланга, включая тоннель Саланг. По дороге каждый день шли колонны с военнослужащими и боеприпасами. И на всем протяжении пути пять или шесть застав и 15-16 блокпостов.

Черикар, густые фруктовые заросли, или "зеленка", по словам Лукьяненко, - "самое дебильное и обстреливаемое место", которое вплотную подходило к дороге. В любой момент из-за деревьев могла вылететь пуля снайпера или граната. "В "зеленку" можно было зайти и не выйти. Для сокрытия бандформирований или засады лучше ландшафта не сыскать. Наши вертолеты и самолеты не летали над этой "мертвой зоной", опасаясь нарваться на "стингер".

- Наша застава стояла как раз перед "зеленкой". Однажды смотрим: наш самолет идет прямо на "зеленку"! Так низко, что мы опешили. В чем дело? Почему не сворачивает? Возможно, его со "стингера" долбанули и летчик решил спуститься на парашюте? Видя такое дело, наш комбат решил его спасти. Мы туда ломанулись, да не успели, летчик подорвал себя гранатой. Он не хотел сдаваться, - рассказывает Лукьяненко.

Попасть в плен к моджахедам было равносильно самоубийству. Рассказы о пытках кочевали по частям. Лукьяненко памятен случай, когда один знакомый капитан, чтобы сэкономить время, решил добраться до Кабула на попутной машине... Его тело нашли через три дня, у капитана был отрезан нос, вспорот живот, выколоты глаза, отрезаны половые органы, а фаллос торчал во рту.

- С него с живого снимали кожу! Это было видно даже без судебно-медицинской экспертизы. Нужно смотреть правде в глаза. Реально наши войска контролировали только ту территорию, на которой сами стояли, - говорит Николай Михайлович.

...Афганистан - аграрная страна, и с металлом там большие проблемы, особенно с цветным. Отсутствие цветмета афганцы компенсировали бартером: за гильзу от танкового снаряда они давали нашим бойцам джинсы или литровую бутылку "Столичной" водки в экспортном исполнении.

- Баночное пиво, шампанское, любой товар они таскали из Пакистана. Наши бойцы торговали топливом, запчастями. А топливо там - это очень хорошая валюта. Но оружием мы не торговали! Если бы мы такого продавца поймали, то сами бы и распяли. У нас был боевой батальон. Практически все ходили под смертью. Кроме того, особисты там очень сильно работали. Как-то мы бомбанули караван и взяли очень много трофейного оружия. И один из наших товарищей заныкал автомат "Калашникова" китайского производства. Наверное, решил его продать. Но через два часа в части уже был особист! Стукачей в частях хватало, - улыбается Лукьяненко.

Уходили, оставляя все

За период военных действий в Афгане, выполняя врачебный долг, погибли 46 офицеров медицинской службы. Николаю Лукьяненко повезло. Да, он не лез на рожон, но и не прятался за спины братьев по оружию. Хотя, по его словам, умные люди ему не раз советовали прикрыться от пуль убитым бойцом. Мол, тому все равно уже не помочь, а ты нужен живой!

Как-то Лукьяненко в составе разведгруппы участвовал в уничтожении каравана "душманов". Под данным разведки, их было не более 50-60 человек, но...

- Мы не ожидали, что караван будет такой большой. Мы их бьем, а "обезьяны" лезут и лезут. Наверное, они поняли, что нас мало. Слава богу, у нас не было убитых, но тяжелораненые были. Я их спрятал за камни, мысленно попрощался со всеми, кому что плохое сделал, что хорошее, взял автомат и пошел на позиции. Жизнь пролетела за минуту. А у меня, на всякий случай, последний патрон приколот булавкой к "хэбэшке". Это тяжело вспоминать даже сейчас, - вздыхает Николай Михайлович. - Отбили нас вертолетчики...

...Исход советских частей из Афганистана начался после подписания Михаилом ГОРБАЧЕВЫМ соответствующего соглашения. Первые шесть полков из северных провинций двинулись домой еще 15 мая 1988 г., а к 15 августа 1988 г. была выведена половина Ограниченного контингента. Столкновения с моджахедами не прекращались. Наши части уходили, оставляя войскам президента Афганистана Наджибулле склады, забитые продовольствием и боеприпасами, заставы и огневые точки при полном боекомплекте. Бойцов заставляли штопать даже рваные одеяла, "чтобы все было красиво".

Было оставлено очень много специализированной техники, передвижных радиостанций и командных пунктов. При передаче материальных ценностей не было никакой бюрократии и контроля. Принимающей стороне достаточно было поставить закорючку в тетрадке, и все! Были пушки ваши - стали наши! Слава аллаху!

- Я оставил свой медпункт, заправленный медикаментами и инструментами, положил ключ на подоконник. А на другой день, после того как мы ушли, эти народные войска всем скопом с нашим же оружием перешли на сторону "духов". За годы нашего пребывания там ничего не изменилось. Днем повстанцы митинговали за правительство Наджибуллы, то есть были нашими союзниками, а ночью могли бросить в нас гранату! - рассказывает Николай Михайлович.

Мы выполняли свой долг

...Историй из афганской жизни у Николая Лукьяненко, кавалера двух орденов Красной Звезды, хватит на книгу. Наверное, как и у всех бывших афганцев. Было дело, он даже попытался их записывать, на память потомкам. Но какой-то гад стащил записную книжку вместе с афганскими фотографиями.

- Многие говорят, что наше присутствие в Афганистане было бесцельно, напрасно. Но я так не считаю. Я думаю, что многие, кто там был, меня поддержат. Мы считали, чисто по-человечески, что на самом деле выполняем интернациональный долг. Мне приходилось оказывать медицинскую помощь в кишлаках детям, женщинам, старикам. Мы никогда не отказывали афганцам в продовольствии. До нас там было средневековье. У них медицинская помощь была, но очень дорогая, - вспоминает Лукьяненко.

Кстати, второй орден Красной Звезды наш герой получил через... 17 с половиной лет после подписания Указа о награждении. Указ Верховного Совета СССР был подписан еще 25 декабря 1989 г., а орденскую книжку на него подписывал уже президент России Владимир ПУТИН. А почему так случилось, Лукьяненко в военкомате не объяснили.