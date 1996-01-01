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Сытое Васино счастье
Бездомный кот Василий стал достопримечательностью арсеньевского городского рынка, особенно после того, как сердобольные рыночные продавцы соорудили ему "будку" из картонной коробки и написали рядом объявление: "Меня зовут Вася. Я сирота. Хочу кушать. Люди добрые, помогите, пожалуйста!"
Для сбора пожертвований на нужды кота возле его конурки поставлена плошка, куда посетители рынка и продавцы кидают денежки. Так Вася зарабатывает себе на хлеб насущный. Дорогу "к Васе" вам покажет любой продавец: "Идите прямо, потом - налево, увидите!"
Сытый Вася мирно спит на подстилке на крыше своей конуры. В начале января совсем больной доходяга кот в поисках еды сам обосновался на рынке. Продавец шапок Владимир пожалел животное, купил лекарства, вылечил кота от глазного конъюнктивита, спас ему лапы от обморожения, откормил бедолагу. Сообща продавцы смастерили Васе картонный домишко, внутри выстелили его теплым ковриком. И Вася стал законным постояльцем и обитателем рынка. Кормят его продавцы всем миром, да и сам Вася за день "зарабатывает" себе на молочко за счет любителей братьев наших меньших, кидающих в чашку для пожертвований кто сколько может.
Вася, говорят, уже так поправился на рынке, что крыши двух предыдущих домиков провалились под его весом, пришлось новые коробки приспосабливать. И не только кормежку получает кот: здесь все его любят и считают "сыном полка". И погладят, и за ушком почешут, и доброе слово скажут: а доброе слово, как известно, и кошке приятно, т. е. коту.
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