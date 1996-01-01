www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.26 р. 100 JPY: 57.17 р.
EUR: 73.96 р. 10 CNY: 95.3 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Сытое Васино счастье

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Бездомный кот Василий стал достопримечательностью арсеньевского городского рынка, особенно после того, как сердобольные рыночные продавцы соорудили ему "будку" из картонной коробки и написали рядом объявление: "Меня зовут Вася. Я сирота. Хочу кушать. Люди добрые, помогите, пожалуйста!"

Для сбора пожертвований на нужды кота возле его конурки поставлена плошка, куда посетители рынка и продавцы кидают денежки. Так Вася зарабатывает себе на хлеб насущный. Дорогу "к Васе" вам покажет любой продавец: "Идите прямо, потом - налево, увидите!"

Сытый Вася мирно спит на подстилке на крыше своей конуры. В начале января совсем больной доходяга кот в поисках еды сам обосновался на рынке. Продавец шапок Владимир пожалел животное, купил лекарства, вылечил кота от глазного конъюнктивита, спас ему лапы от обморожения, откормил бедолагу. Сообща продавцы смастерили Васе картонный домишко, внутри выстелили его теплым ковриком. И Вася стал законным постояльцем и обитателем рынка. Кормят его продавцы всем миром, да и сам Вася за день "зарабатывает" себе на молочко за счет любителей братьев наших меньших, кидающих в чашку для пожертвований кто сколько может.

Вася, говорят, уже так поправился на рынке, что крыши двух предыдущих домиков провалились под его весом, пришлось новые коробки приспосабливать. И не только кормежку получает кот: здесь все его любят и считают "сыном полка". И погладят, и за ушком почешут, и доброе слово скажут: а доброе слово, как известно, и кошке приятно, т. е. коту.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru