Есть такая профессия. Отечество защищать!

День защитника Отечества страна будет отмечать три дня. Без сомнения, подарки от родственников получат все: мужья и сыновья, внуки и деды-прадеды, коллеги и друзья. А вот вопрос, кого можно по праву назвать защитником Отечества, единодушия у приморцев не вызвал.

Ответ на этот вопрос мы выясняли накануне самого мужского праздника из всех красных дат нашего календаря.

> Аарон Иосифович СТОНИК, ветеран, коммунист, журналист:

- Защитниками Отечества я считаю всех, кто служил и служит сегодня в армии и на флоте: солдаты и матросы, мичманы, офицеры, адмиралы и генералы. Я 25 лет прослужил на Тихоокеанском флоте, и сегодня у меня болит сердце, видя, во что превратились и продолжают превращаться наши вооруженные силы, мне, как служивому человеку, видна вся пагубность и бесперспективность проводимых реформ. Когда от былого величия и могущества мало что осталось, я надеюсь на этих парней, что служат сегодня не за страх, а за совесть, что именно их выбрало время восстанавливать былую честь и славу нашей Армии и флота.

Виктор ЛАПШИН, безработный:

- К сожалению, глядя на происходящее вокруг, на людей, вещающих нам с голубого экрана о скорой победе над кризисом, бандитами, над протекающей крышей и вонью в неубранном подъезде, я не могу ткнуть пальцем и сказать: "Вот он - настоящий защитник Отечества!"

Пусть стратегические ракетоносцы бороздят просторы Большого театра, а корабли, предназначенные для придворного плавания, по три месяца защищают чужие караваны вдали от родных берегов. Я не могу назвать защитниками тех, кто жарился в Индийском океане, как и тех, кто их туда послал. Но я твердо убежден, что они есть, эти защитники.

Может, для них еще не пришло время, и очень грустно, если это время ушло.

Борис ЕМЕЛЬЯНЦЕВ, директор сервисного центра:

- Увы, но сегодня на российской, как политической, так и военной арене, я не вижу людей, кого можно было бы по праву назвать защитниками Отечества. Даже если взять конфликты последнего десятилетия, то, как ни крути, все они преследовали отнюдь не патриотическую цель.

Наша элита, хотела оно того или нет, но, по сути, дискредитировало само понятие Отечество, подменив его уныло-казенным "государство". Поэтому и приходится ворошить прошлое, вспоминая, что было во времена "Миниха и покоренья Крыма"". Что, кстати, и показало первое место Александра Невского в интернет-голосовании "Имя тебе - Россия".

Александр, программист:

- Удивительно, но такую профессию - Родину защищать еще никто не отменял. Но почему-то круг современных "защитников" отечества в настоящее время вышел за рамки "людей цвета хаки".

Не всегда эти люди в форме: чиновники разного калибра, которые защищают интересы "вкладчиков" и тратят наши деньги; политические деятели, которые привыкли к мысли о том, что нашей страны относительно скоро не станет... Зачем же барахтаться и ее защищать, если можно прямо сейчас заработать, пока еще "можно"? Есть такая профессия - Родину защищать. Только не те люди заняты этой профессией. Ну а реальные защитники, как издавна сложилось в нашем Отечестве, - либо в тени, либо в немилости.

Вячеслав, офицер запаса:

- Я прошел три войны, и говорить об этом не хочу. Сначала был призван Родиной, и даже верил в эту идею. Потом некуда было податься и война стала профессией. Я стрелял, и в меня стреляли.

Кого я защищал? Не знаю. Мои близкие были и остаются на Дальнем Востоке. А этой земле на моей памяти никто не угрожал.

Так что, по большому счету, я защищал себя и свои представления о том, каким должен быть настоящий мужчина.

Диана, менеджер:

- Когда-то я считала, что это такие люди, как маршал Жуков, герой известного сериала Штирлиц... Сегодня это понятие для меня гораздо шире! Отечество нужно защищать не только от внешних агрессоров, но и от коррупции, от обескультуривания, от террористов, которые среди нас.

Нужно защищать экономику от воздействия мирового рынка, население от нерадивых чиновников и т. д. По силам ли это одному человеку? Можно ли назвать такого человека? Вряд ли. Но есть люди, которые вызывают чувство надежности, силу и уверенность в своих силах.

Почему-то сразу вспомнился Шойгу, министр МЧС. Этот человек реально что-то может и отвечает за свои действия и действия своих подчинённых. Ну а если честно, сложно кому-то из современных политических лидеров и лиц, наделённых властью, присвоить такой титул - "защитник Отечества".

Александр КУРТА, штурман, гость Владивостока, 30 лет.

- Понятие "защитник Отечества" подразумевает под собой защиту тех, кто является гражданином этой родины, а защита своего кармана, чем сегодня занимаются высшие и средние эшелоны нашей власти, ну никак не подходит под защиту отечества, хотя каждому свое... Отечество.

Александр, офицер запаса:

- В юности мальчикам хочется быстрее стать мужчинами, пойти в армию или, еще лучше, в профессиональную армию - один из самых распространенных способов доказать себе и другим свою состоятельность.

А ближе к сорока оказывается, что доказывать было нечего и некому. Или доказывать нужно было в совсем других областях. Но я не жалею о полученном опыте. Это моя жизнь и мой выбор. Осуществленные выборы сделали меня тем, кем я стал сейчас. В бизнесе очень помогает.

Вера ЮРГЕНС, продавец:

- Защитника Отечества представить себе гораздо легче, чем назвать конкретное имя. По моему убеждению, это умный, сильный, мужественный, целеустремленный мужчина. Разумеется, преданный Родине, и где-то даже немного "чокнутый" на этом.

Почему именно мужчина? Женщина должна быть женщиной. Она может помочь мужчине в защите, но его работу никогда не сделает, как бы она ни была сильна, умна и т.д.