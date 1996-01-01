Белая напасть

Красивые волосы - не просто образ жизни, но и уверенность в себе. Но перхоть вряд ли позволит вам прекрасно чувствовать себя в любой ситуации. Если эта напасть не миновала вас, немедленно объявляйте ей войну.

Как показывают результаты научных исследований, около 70% из нас знают о перхоти не понаслышке. Из них 20% борются с ней постоянно, а 50% хотя бы раз в жизни испытывали на собственной голове ее коварное действие. Основной версией появления перхоти считается грибок. "Прописавшись" на голове, он может долго не проявлять себя. Но стоит здоровью слегка пошатнуться - результат очевиден. Причины могут быть различными: гормональный сдвиг, изменение питания, стресс и даже экология.

Проблему перхоти лучше решать комплексно. Исключите из рациона острые, соленые, сладкие, мучные и жирные продукты. Увеличьте количество овощей, фруктов, кисломолочных продуктов. Нельзя забывать о витаминах (А, Е, В, С) и микроэлементах (кальций, медь, цинк).

И важно правильно подобрать шампунь от перхоти. Он подбирается индивидуально, методом проб. Обычно в состав таких средств входят противогрибковые и антибактериальные вещества, отшелушивающие компоненты, снимающие раздражение и зуд добавки.