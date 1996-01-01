В горбольнице новая медтехника

Два современных эндоскопических комплекса российского производства - риноскоп и торакоскоп - приобретены для городской больницы Находки. Они позволят проводить сложнейшие операции носоглотки и грудной клетки через минимальные разрезы.

Оба аппарата дают возможность проводить исследования и операции с выводом изображения органов на монитор компьютера. Такие комплексы пока единственные в городе. Они уже установлены и ожидают специалистов для настройки.

"Четверо наших врачей научатся, как обращаться с техникой, на специальных курсах в Казанском мединституте. Планируем ввести эндоскопы в действие к лету", - сообщил главврач находкинской горбольницы Александр Иванов. По его словам, подобные технологии внедряются в больнице уже десять лет и доказали свою эффективность и востребованность. Метод применяется в гинекологии и при операциях на почках, позволяя избежать послеоперационных осложнений.