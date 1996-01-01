Все болезни от головы

В основе гипертонии могут быть изменения в головном мозге, а не только нарушения работы сердца, почек и сосудов.

К такому выводу пришли ученые из Великобритании. Они изучили свойства белка JAM-1, который вырабатывается в стволе мозга и регулирует тонус стенки кровеносных сосудов.

Как известно, именно спазм сосудов - одна из основных причин повышения артериального давления. Проведя опыты на крысах, ученые обнаружили, что у грызунов с экспериментально вызванной артериальной гипертензией концентрация JAM-1 в крови значительно выше нормы. Возможно, скоро появятся новые препараты, блокирующие синтез белка.