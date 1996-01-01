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Какую музыку слушать в лечебных целях?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Еще в древние времена Асклепий излечивал больных ишиасом при помощи игры на трубе, а шотландский ученый Максвелл успешно лечил игрой на музыкальных инструментах страдающих эпилепсией, душевными болезнями, параличом, водянкой и импотенцией. В чем же тут секрет?

М. Павленко

Известный музыкант и исследователь феномена целебной музыки Леонид Тимошенко утверждает: "Физиологические аспекты воздействия музыки основаны на восприимчивости центральной нервной системы к импульсам, направляемым звуковой волной необходимой частоты. Звуковая волна вызывает ответную реакцию со стороны ЦНС в виде выработки биологически активных веществ, которые регулируют работу внутренних органов и систем организма.

Путем правильного подбора музыкального произведения можно стимулировать развитие биологических систем, причем влиять целенаправленно на те или иные качества организма. Возникает эффект воздействия звуковой волны на центральную нервную систему путем передачи ей импульса, а иными словами - "команда" на выравнивание ее физиологических параметров".

Недавно исследователи из Школы медицины Мериленда выяснили, что прослушивание любимой музыки положительно влияет на работу кровеносной системы. Ученые провели эксперимент, в ходе которого группа из 10 здоровых добровольцев в течение нескольких недель слушала разную музыку, а затем подвергалась медицинскому обследованию. Выяснилось, что после прослушивания ими полюбившихся мелодий происходило расширение кровеносных сосудов в среднем почти на 26%, в то время как прослушивание музыки, вызывавшей у испытуемых дискомфорт, приводило к сужению сосудов на 6%.

Наибольшую пользу нашему организму приносит прослушивание классических произведений и народных мелодий, утверждают исследователи. Эстрадные и легкие танцевальные ритмы не оказывают положительного воздействия. А тяжелый рок даже вреден: он может привести к психическим заболеваниям.

Американский ученый Ранджи Н. Сингх даже составил список классических музыкальных произведений, которые помогают организму вырабатывать мелатонин. Это 2-я часть "Концерта для фортепиано" Бетховена, Псалом 116 "Возблагодарим Господа" Моцарта, "Лунный свет" Дебюсси, 3-я часть "Второй симфонии" Рахманинова, "Романтическая флейта Пана" Замфира, "Концерт для гобоя" Вивальди, григорианские псалмы, "Литургия папы Марцелюса". Особенно полезно слушать музыку перед сном.

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