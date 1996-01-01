Даже в кризис не теряйте оптимизма

"Побольше оптимизма и радости, так как негативными мыслями ни себе, ни другим вы не поможете, лишь подорвете свое здоровье", - заявил в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту известный лама буддийской школы Карма Кагью Оле НИДАЛ, посетивший Владивосток в январе этого года. За последние 35 лет Оле Нидал основал более 600 центров и групп медитации по всему миру, более семидесяти из которых в России, от Калининграда до Владивостока. Школа Карма Кагью - одна из четырех основных тибетских школ. Отличается направленностью на медитативную практику и получила широкое распространение в мире именно благодаря своему практическому подходу. На сегодняшний день Карма Кагью - самая представленная в западном мире традиция тибетского буддизма. Глава школы - Кармапа 17-й Тринле Тхайе Дордже проживает в Индии. - Сегодня все только и говорят об экономическом кризисе. Посоветуйте, как сохранить душевное спокойствие в это нелегкое время. - Самое главное - побольше оптимизма и радости, так как негативными мыслями ни себе, ни другим вы не поможете, лишь подорвете свое здоровье. Подумайте, что хорошее вы можете сделать для своих родных, друзей и близких. Если вы думаете о себе - у вас проблемы, если о других - задачи. Даже просто излучая добрые чувства, вы уже оказываете положительное влияние на окружающих, поднимаете их жизненный тонус. Кто сегодня вызывает наибольшее сочувствие, так это пожилые россияне. Когда я приезжаю в вашу страну и вижу, как они стоят на морозе, чтобы продать одну-две безделушки, мне становится больно. Почему в России не заботятся о стариках? Они всю жизнь трудились на систему, которая теперь их попросту выбросила на обочину жизни. Это очень плохо. Какой пример подобным отношением к старикам ваше государство подает молодежи? - Вы крайне отрицательно относитесь к наркотикам, но в то же время ваше отношение к алкоголю довольно лояльно. А разве алкоголь - не такое же зло, как наркотик? Из-за его неумеренного потребления многие российские мужчины не доживают до пенсии. - Тема моей дипломной работы, которую в начале 60-х годов я защищал в Копенгагенском университете, посвящалась наркотикам и называлась "Олдос Хаксли и видения, дарующие радость". Затем последовали годы опытов с наркотиками всех раз новидностей. Подобного рода "исследования" унесли почти все мое поколение. Молодежь нередко обращается к наркотикам, пытаясь найти в них то, чего им не хватает в жизни. Но я настоятельно советую избегать наркотиков! Нет в мире такого наркотика, который бы сделал человека счастливым. Он лишь выплескивает на короткий миг тот запас счастья, который человек копил долгое время. Но что бывает потом... В России проблема наркомании уже стоит довольно серьезно, ваша страна быстро догоняет Запад. Но, к сожалению, россияне еще и слишком много курят, и слишком много пьют крепких спиртных напитков. Ученые утверждают, что в небольших дозах алкоголь даже способствует увеличению продолжительности жизни, но неумеренное его потребление убивает. Мне часто приходят сообщения о смертях родных и знакомых моих учеников, причина которых - водка. На мой взгляд, лучше заниматься медитацией. Этим вы развиваете свой ум и делаете себя счастливее. И получаемая вами радость не разрушает вашу жизнь. - Вам почти 70 лет, но, несмотря на столь почтенный возраст, вы много путешествуете. Как вам удается всегда быть в форме? - Постоянные переезды для меня привычны, а поддерживать бодрость тела мне помогает бодрость духа, чему способствуют встречи с приятными мне людьми. - Ваше отношение к потреблению мяса? - Буддисты - противники убийства животных. С буддийской точки зрения, главной причиной убийства является плохая кармическая связь между животным и мясником. Главное, чтобы вы сами не вовлекались в процесс убийства и чтобы животных не убивали непосредственно для вас. А то, откажетесь вы или нет от бифштекса, приготовленного из мяса убитого животного, особой роли не играет: плохая карма все равно - рано или поздно - созрела бы. Но это не останется безнаказанным для мясника, в следующей жизни он сам окажется жертвой. Если же вы считаете, что, отказавшись от потребления мяса, будете способствовать уменьшению убийств животных, то чудесно! - Оле, вы верите в чудеса? - У меня были случаи в жизни, когда ничем, кроме как чудом, я не мог объяснить то, что остался жив. Приведу пример. Будучи в Южной Африке, однажды я чуть не сорвался со скалы. Подо мной была 20-метровая отвесная стена - и никаких зацепок, чтобы подняться вверх или спуститься вниз. Я уже размышлял, кто меня найдет первым - гиены или люди, как вдруг почувствовал как что-то бесконечно доброе и женственное слегка прижало меня к скале и подтолкнуло вверх, как раз настолько, чтобы я мог зацепиться за ее выступы. Подобные случаи бывали еще не раз, но сейчас я стараюсь быть осторожнее: нельзя неразумно рисковать и надеяться на благожелательность высших сил. - Правда ли, что вскоре во Владивосток приедет глава школы Кагью Кармапа 17-й? - Да, скорее всего, это произойдет нынешним летом. И я постараюсь показать ему Россию, страну которую люблю. Но Кармапа - это официальное лицо, хотя и не политик, Кармапы всегда были только духовными лидерами. Я же стараюсь держаться от всякого официоза подальше, не люблю стоять с торжественным выражением лица, изображая святого. Меня не отпускает ощущение, что это время я могу потратить с большей пользой для людей. Поэтому у него будет своя программа, а у меня своя. - Говорят, вы не любите политиков. Почему? - Недолюбливаю политиков, потому что они не хотят и не умеют смотреть в будущее. Они думают лишь о своих следующих выборах и не хотят говорить то, чего людям не хочется слышать. - На ваших выступлениях к вам выстраиваются целые очереди желающих получить благословение. Какая от него польза? - Благословение дает энергию, вселяет доверие, помогает людям стать добрее, яснее думать, открыться и расширить свой маленький мир.