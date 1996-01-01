ФГОУСПО "Владивостокский морской рыбопромышленный колледж"

Производит прием документов на 2009-2010 учебный год для обучения

на бюджетной и коммерческой основе на базе 9-11 классов по специальностям

На бюджетной и коммерческой основах:

(Общий срок обучения 2 года 10 месяцев)

1. Морское судовождение,

квалификация - техник судоводитель

2. Эксплуатация транспортных энергетических

установок, квалификация - техник судомеханик

3. Монтаж и техническая эксплуатация

холодильно-компрессорных машин

и установок, квалификация - техник

4. Технология рыбы и рыбных продуктов,

квалификация - техник

5. Эксплуатация транспортного электро- оборудования и автоматики,

квалификация - техник электромеханик

6. Монтаж и техническая эксплуатация

промышленногооборудования,

квалификация - техник

7. Организация перевозок и управление

на транспорте, квалификация - техник

На коммерческой основе:

(Общий срок обучения 2 года 10 месяцев)

1. Техническое обслуживание средств

вычислительнойтехники

и компьютерных сетей, квалификация - техник

2. Технология продукции общественного

питания, квалификация - технолог

3. Автоматизированные системы обработки

информации и управления,

квалификация - техник

4. Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта,

квалификация - техник.

Общий срок обучения 1 год 10 месяцев

5. Экономика, и бухгалтерский учет,

квалификация - бухгалтер

Для поступающих на базе 9 классов срок обучения по всем специальностям увеличивается на 1 год.

Прием на базе 11 классов на бюджетной основе по результатам ЕГЭ (русский язык и математика), на базе 9 классов собеседование. Поступающие на коммерческой основе проходят собеседование.

Круглогодично по всем специальностям ведется прием документов на заочную форму обучения.

Прием документов на дневную форму обучения на бюджетной основе производится по 31 июля 2009 г.

Наш адрес: 690068, г. Владивосток, ул. Кирова 93, каб. 107, тел. (4232) 31-97-25. Наш сайт: www.vmfc.ru

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