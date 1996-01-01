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Спасский филиал ФГОУСПО "Дальневосточный государственный межрегиональный индустриально-экономический колледж"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Объявляет прием на 2009-2010 учебный год

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ

на бесплатной основе

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ

на бесплатной основе

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Обучение по программе повышенного уровня: углубленная подготовка по направлению "Хозяйственно-правовая деятельность"

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий на платной основе

Правоведение

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

на бесплатной основе

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

на платной основе

Правоведение

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Обучение по программе повышенного уровня: углубленная подготовка по направлению "Хозяйственно-правовая деятельность"

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

После окончания филиала выпускники получают высшее образование за 3 года по ускоренной форме в вузах Хабаровска, Владивостока, Белгорода, Арсеньева. Форма вступительных испытаний На базе 9 классов - тестирование по дисциплинам "Русский язык", "Математика" или "Физика" (по выбору) На базе 11 классов - результаты ЕГЭ по дисциплинам "Русский язык", "Математика", на специальность Правоведение - результат ЕГЭ по русскому языку, результат ЕГЭ по Истории России Информация для выпускников прошлых лет, желающих продолжить учебу Вам необходимо до 1 марта 2009 года подать заявление в управление образования на имя начальника с просьбой включить вас в региональную базу данных для сдачи ЕГЭ В колледже работают: платные подготовительные курсы с 1 февраля по 15 июля. Для иногородних студентов работают заочные подготовительные курсы. Прием документов с 1 апреля Все иногородние студенты обеспечиваются благоустроенным общежитием. 10 апреля 2009 года - День открытых дверей Наш адрес: 692239, ГО "Спасск-Дальний", ул. Цементная, 29 а, кабинет 312 . Тел.: 8 (4232-52) 3-17-03 Лицензия на право образовательной деятельности Серия А № 233472 от 01.11.2007 г., государственная аккредитация Серия АА № 000914 от 16.07.2007 г.

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