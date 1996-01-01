ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ШТАТА АЛЯСКА, АНКОРИДЖ (УАА) ВГУЭС - УАА Совместная академическая программа 2+2

ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ:

I 2 года во ВГУЭС (1-й и 2-й курсы)

II 2 года в УАА (3-й и 4-й курсы)

По окончании обучения:

Государственный ДИПЛОМ бакалавра бизнес- администрирования Университета штата Аляска, Анкоридж

Государственный ДИПЛОМ бакалавра (специалиста) Владивостокского государственного университета экономики и сервиса

Адрес: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41 , оф. 1643,

тел. (4232) 40-40-17, 40-41-06,

e-mail: rabmp@vvsu.ru

> ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА (ВГУЭС)

УНИВЕРСИТЕТ ЮНИТЕК (UNITEC) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, ОКЛЕНД ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ:

I. 3 года во ВГУЭС + 1,5 года в Unitec

II. 4 года во ВГУЭС + 1 год в Unitec

Специальности:

маркетинг

менеджмент

ировая экономика

По окончании обучения:

Государственный ДИПЛОМ бакалавра UNITEC.

Государственный ДИПЛОМ бакалавра (специалиста) ВГУЭС

г. Владивосток, ул. Гоголя, 41 , оф.1643.

тел.: (4232) 40-40-17, 40-41-06 ,

e-mail: rabmp@vvsu.ru

www.vvsu.ru

www.unitec.ac.nz