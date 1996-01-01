Mocha-Cola

Все, что связано с коровой, не может быть плохим. По крайней мере, так считают индуистские националисты в Индии, которые собираются наладить производство и продажу напитка из коровьей мочи.

Индийский чудо-напиток будет главным образом состоять из мочи с пряностями. Этот продукт будет очень дешевым, правда, цена пока не называется. Во всяком случае, он точно сможет составить конкуренцию продуктам компаний Coca-Cola и Pepsi, несмотря на гигантские рекламные бюджеты американских концернов. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Spiegel.

В настоящее время данный продукт находится в стадии разработки. "Не беспокойтесь, он не будет пахнуть мочой, наоборот, будет очень вкусным", - уверяет Ом ПРАКАШ, представитель партии Раштрия Сваямсевак САНГХ. - "Это будет очень полезный напиток без углекислоты и токсичных веществ". Безалкогольный напиток, основу которого создатели называют "водой коровы", появится на рынке очень скоро - возможно, уже в конце этого года.

Организация, основанная индуистскими националистами в 1925 году, преследует цель защитить Индию от иностранного влияния и основать политический индуизм. По данным партии, в ее состав входят 8 млн человек.

Эта группа уже не в первый раз пытается продвинуть на рынке коровью мочу. С 2001 года представители группы называют этот продукт панацеей. Так, по их словам, коровья моча помогает излечить кожные заболевания, сексуальные расстройства, нарушения кровообращения и даже препятствует развитию СПИДа, рака, болезней печени и почек.

Прежде представители индуистских националистов продавали мочу под названием "Gift of the Cow" (подарок коровы). Примерно за 30 центов можно было купить бутылку жидкости желтого цвета. Кроме того, в продаже имелись таблетки и крема на основе мочи, причем спрос на товары превышал предложение.