www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.26 р. 100 JPY: 55.36 р.
EUR: 72.8 р. 10 CNY: 93.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Mocha-Cola

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Все, что связано с коровой, не может быть плохим. По крайней мере, так считают индуистские националисты в Индии, которые собираются наладить производство и продажу напитка из коровьей мочи.

Индийский чудо-напиток будет главным образом состоять из мочи с пряностями. Этот продукт будет очень дешевым, правда, цена пока не называется. Во всяком случае, он точно сможет составить конкуренцию продуктам компаний Coca-Cola и Pepsi, несмотря на гигантские рекламные бюджеты американских концернов. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Spiegel.

В настоящее время данный продукт находится в стадии разработки. "Не беспокойтесь, он не будет пахнуть мочой, наоборот, будет очень вкусным", - уверяет Ом ПРАКАШ, представитель партии Раштрия Сваямсевак САНГХ. - "Это будет очень полезный напиток без углекислоты и токсичных веществ". Безалкогольный напиток, основу которого создатели называют "водой коровы", появится на рынке очень скоро - возможно, уже в конце этого года.

Организация, основанная индуистскими националистами в 1925 году, преследует цель защитить Индию от иностранного влияния и основать политический индуизм. По данным партии, в ее состав входят 8 млн человек.

Эта группа уже не в первый раз пытается продвинуть на рынке коровью мочу. С 2001 года представители группы называют этот продукт панацеей. Так, по их словам, коровья моча помогает излечить кожные заболевания, сексуальные расстройства, нарушения кровообращения и даже препятствует развитию СПИДа, рака, болезней печени и почек.

Прежде представители индуистских националистов продавали мочу под названием "Gift of the Cow" (подарок коровы). Примерно за 30 центов можно было купить бутылку жидкости желтого цвета. Кроме того, в продаже имелись таблетки и крема на основе мочи, причем спрос на товары превышал предложение.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru