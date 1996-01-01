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На Сахалине заложили "инодом"
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Вице-губернатор Сахалинской области Сергей ВИЛЬЯМОВ принял участие в церемонии сдачи дома в с.Дальнее, построенного по зарубежной технологии. Это совместный российско-японский бизнес-проект корпорации "Финэко" и компании "Мацумото Кенко Ко. ЛТД."
а новом сайте с рабочим названием "Чеховский Сахалин".
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