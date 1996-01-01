На Сахалине заложили "инодом"

Вице-губернатор Сахалинской области Сергей ВИЛЬЯМОВ принял участие в церемонии сдачи дома в с.Дальнее, построенного по зарубежной технологии. Это совместный российско-японский бизнес-проект корпорации "Финэко" и компании "Мацумото Кенко Ко. ЛТД."

а новом сайте с рабочим названием "Чеховский Сахалин".