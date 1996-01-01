Во Владивостоке встретились ветераны трех поколений

В понедельник, 16 февраля, в Фонде мира состоялась традиционная встреча трех поколений ветеранов - представителей общественных организаций Владивостока.

Встреча посвящена 20-летию вывода советских войск из Афганистана, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. Участники встречи пообщаются в неформальной обстановке. Им была представлена культурная программа.