Интернет обложат...

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Пользователи Интернета и провайдеры могут столкнуться с очень серьезной проблемой. Поправка к ч. 4 ст. 1273 Гражданского кодекса, которую рассматривает Государственная дума, грозит им массой исков со стороны правообладателей.
Согласно новой версии закона об авторском праве, пишет "Утро.Ru", провайдеры становятся ответственными за пиратский контент, размещенный на их серверах. Пользователям, в свою очередь, в суде придется доказывать, что копирование было вызвано крайней необходимостью, даже если имеется в виду картинка из окна браузера.
Стоит отметить, что депутаты, принимая во втором чтении поправки в ч. 4 Гражданского кодекса, оставили без внимания замечания собственного правового управления. В соответствии с документом, "допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение гражданином при необходимости и исключительно в личных целях правомерно обнародованного произведения". При этом после второго чтения исправить в законе можно только орфографические и пунктуационные ошибки. Так что теперь слово за Советом Федерации и президентом страны. По мнению директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого, "текст законопроекта похож на машинный перевод с английского, а может быть, так оно и есть. Во всяком случае, здесь явно присутствует желание порадовать функционеров Всемирной торговой организации и западные корпорации, лоббирующие свои интересы и по всему миру навязывающие новые репрессивные законы, ограничивающие свободу распространения информации".
В соответствии с законопроектом, копировать что-либо в личных целях можно будет только в том случае, если у пользователя есть такая необходимость. Ее наличие придется доказывать милиции, прокуратуре, суду и юристам звукозаписывающих компаний. Достаточно случайно кликнуть мышкой по ненужной картинке в браузере - и можно совершить преступление, которое повлечет за собой штраф от 10 тыс. руб. или даже лишение свободы на срок до двух лет.
Удивительно при этом, что законопроект разрешает свободное использование заимствованного материала для создания пародий. Новая версия закона спровоцировала бурные дискуссии в Рунете.
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