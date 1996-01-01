"Ладу-Рысь" одним из первых купил фанат-пенсионер с Сахалина

Новая разработка отечественного автопрома - внедорожник "Рысь", презентация которого состоялась 10 февраля в Тольятти, - привлекла внимание жителя Углегорска Сахалинской области.

Островитянин через Интернет заказал доставку автомобиля LADA 4х4 21214-0000070-20 на остров прямо с завода. Стоит отметить, что сахалинец стал первым дальневосточником, заказавшим новый внедорожник. По данным сайта "Вести.Ru", стоимость автомобиля в самой простой комплектации составляет 360 тыс. руб. Сахалинскому пенсионеру Геннадию КОДЯКИНУ только доставка обойдется примерно в 150 тыс. руб., но деньги не главное, уверен фанат отечественного автопрома. "Я 15 лет за рулем, фанат "Нивы", мне нужны не комфорт, а надежность и проходимость", - говорит он.