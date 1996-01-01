Минобороны "сдало" очередные участки земли

Министерство обороны РФ официально отказалось от четырех земельных участков на полуострове Назимова, необходимых для строительства моста на остров Русский. Тем самым военные со своей стороны сняли все препятствия и для строительства моста на остров Русский, и для ускорения процесса переселения жителей ул. Бархатной во Владивостоке, сообщает пресс-служба "ДВ дирекции Росстроя".

В ФГУ "Дальневосточная строительная дирекция "Владивосток", которое является заказчиком строительства моста, сообщили, что под снос попадают 7 домов по ул. Бархатной. В течение февраля проводится финансовая оценка недвижимости, а в марте может начаться непосредственный выкуп жилья у собственников и у муниципалитета.

"Процесс передачи земель от Министерства обороны РФ для строительства объектов саммита АТЭС близится к завершению, - прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора по правовым вопросам ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя" Юрий ПЕТРОВ. - Переданы почти все участки за исключением двух участков на мысе Поспелова, где запланировано возведение строительной базы, и двух участков на материке, где находится полигон твердых бытовых отходов. Отказ на эти участки оформлен с нарушением, в ближайшее время, надеемся, получим его в корректной форме". Рекультивацией полигона должна заниматься администрация Приморского края.