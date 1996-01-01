Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Минобороны "сдало" очередные участки земли
Министерство обороны РФ официально отказалось от четырех земельных участков на полуострове Назимова, необходимых для строительства моста на остров Русский. Тем самым военные со своей стороны сняли все препятствия и для строительства моста на остров Русский, и для ускорения процесса переселения жителей ул. Бархатной во Владивостоке, сообщает пресс-служба "ДВ дирекции Росстроя".
В ФГУ "Дальневосточная строительная дирекция "Владивосток", которое является заказчиком строительства моста, сообщили, что под снос попадают 7 домов по ул. Бархатной. В течение февраля проводится финансовая оценка недвижимости, а в марте может начаться непосредственный выкуп жилья у собственников и у муниципалитета.
"Процесс передачи земель от Министерства обороны РФ для строительства объектов саммита АТЭС близится к завершению, - прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора по правовым вопросам ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя" Юрий ПЕТРОВ. - Переданы почти все участки за исключением двух участков на мысе Поспелова, где запланировано возведение строительной базы, и двух участков на материке, где находится полигон твердых бытовых отходов. Отказ на эти участки оформлен с нарушением, в ближайшее время, надеемся, получим его в корректной форме". Рекультивацией полигона должна заниматься администрация Приморского края.
Новости тематики
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Новости раздела
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Новые территории под "дальневосточный гектар" открыты для жителей Колымы
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Якутия бьет в одну точку
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
- Чемодан - вокзал - хоть куда
- Улица Дальнего Востока открылась на набережной бухты Аякс
- Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- Путин раскрыл важный личный секрет
- "Суражевка" от Абрамовича
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Проходной банк
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году