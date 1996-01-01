Историческая уРодина

Дальнегорск до сих пор шагает впереди всего Приморья по темпам реализации краевой целевой программы об оказании содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих з а рубежом. Правда, ЗАО "ГХК Бор", до недавнего времени принимавшее на работу переселенцев, из программы выпало: в декабре "Бор" попросил исключить его из участников программы. И то, правда: своих, местных, некуда сегодня трудоустраивать.

Но программа в городском округе, по словам помощника дальнегорского мэра Ольги ГРОМОВСКОЙ, не свернута: нашлись другие местные работодатели, готовые принять новых переселенцев. Это агрофирма "Дальнегорская", которой требуются механизаторы и доярки в с. Сержантово, центральная городская больница, где нужны врачи и медсестры, и детская школа искусств, готовая принять двух преподавателей - музыки и изобразительных искусств. Всего в рамках программы по оказанию поддержки соотечественникам из ближнего зарубежья в Дальнегорск приехали 38 человек, но двое мужчин уже уехали из города: не понравились низкие зарплаты. Осталось 36 человек. Они прибыли в основном из Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Едут они в Приморье по разным причинам. В названных республиках русским трудно найти работу, сделать карьеру, да и платят мало. В школах - низкий уровень преподавания русского языка, литературы, истории. А у многих переселенцев - дети школьного возраста. И родители не видят их будущего в странах ближнего зарубежья, они хотят, чтобы их дети получили хорошее образование в России. Как встречают их на исторической родине, в России?..

Всех переселенцев в Дальнегорске селят в муниципальное общежитие в центре города, отремонтированное за счет средств муниципалитета. Семье дают по две комнаты. Туалет, умывальник и ванна с душем - общие на этаж, где расположены 20 комнат. Никакого евроремонта - обычная общага с покрашенными стенами. Первыми новоселье здесь справила год назад 16 января семья КОННЫХ из Киргизии. Александр Васильевич, глава семьи, по состоянию здоровья не смог трудоустроиться на "Боре" и работает сейчас в филиале "Дальнегорский" КГУП "Примтеплоэнерго". Его жена, Лидия Петровна, - пенсионерка. Сидит дома, присматривает за внуком Юрой, которому исполнился годик. Юра - первый ребенок, родившийся в Дальнегорске у приехавших из ближнего зарубежья соотечественников. Его родители - Дима и Ирина. 24-летний Дима работает сварщиком на "Боре", 20-летняя Ирина сидит с ребенком, поступила на заочное обучение в местный филиал ДВГТУ.

"Нам с мужем дали две комнаты и молодым - две, - рассказала Лидия Петровна. - Дима зарабатывает 7 тыс. руб., Александр Васильевич - 6 тыс. Я хотела устроиться в общежитие вахтером, была возможность работать и в киоске на рынке, но кому-то надо приглядывать за малышом, Ирина ведь учится на бухгалтера. Почему мы уехали из Бишкека? Там трудно найти работу, заводы позакрывались. У нас был дом в пригороде, продали его, но деньги ушли на перевозку имущества. Здесь двухкомнатные квартиры стоят 600-700 тыс. руб. Нам не по карману. Диме как участнику программы по переселению выделили 60 тыс. руб. и нам как членам семьи - по 20 тыс., общая сумма подъемных - 120 тыс. руб. На эти деньги жилье тут не купишь. Мы с мужем хотели оформить кредит в банке и купить себе домик на земле, тяжело нам в наши годы таскаться на 4-й этаж общежития. Но в банках сейчас высокие ставки по кредитам. Написали мы и наши молодые заявления на постановку в очередь на получение бесплатного жилья. Ирина и Дима надеются попасть и в программу "Квартира - молодой семье". В прошлом году она, правда, не работала из-за отсутствия финансирования со стороны края. В этом году пока неизвестно, будет она действовать в крае или нет..."

Лидия Петровна и ее невестка Ирина настроены позитивно и в будущее смотрят с оптимизмом, хотя их кормильцы - Дима и Александр Васильевич - зарабатывают совсем немного. Несмотря на финансовые трудности, Ирина с Димой успели купить новый холодильник и компьютер. Всем членам семейства Конных довольно быстро - в течение месяца - оформили российское гражданство, теперь они имеют все права российских подданных. Ирине после рождения Юры выплатили единовременное пособие в размере 9 тыс. руб., ежемесячно платят сейчас как матери пособие по уходу за ребенком - 1,9 тыс., и пособие на ребенка - 500 руб. Не густо, но лучше, чем ничего.

Более негативно настроен 28-летний выходец из солнечного Узбекистана (г. Алмалык Ташкентской области) Андрей РУСЛАНОВ, прибывший в Дальнегорск 25 июля прошлого года: "Устроился я на "Бор" аппаратчиком 4-го разряда. Платят копейки - 7,2 тыс. руб. Даже мне одному этих денег не хватает на нормальную жизнь. Цены-то на все, кроме жилья, здесь московские, а зарплаты - смешные. И нет возможности сделать карьеру, нет выбора работы на рынке труда: кроме "Бора" и "ГМК-Дальполиметалла", работать негде, а "ГМК" стоит... Перспектив не вижу, поэтому я отсюда уеду. Но не вернусь в Узбекистан, где остались родители и брат. Брат хотел последовать за мной в Дальнегорск, я отсоветовал. В Алмалыке тоже нет перспектив. Русскоязычных притесняют. Может, поеду в один из больших городов в России. Там хотя бы есть выбор работы, можно больше зарабатывать. Строить мост на остров Русский во Владивостоке? Нет, не прельщает: там мало платят".

53-летняя Людмила ХВОСТОВА - тоже из Алмалыка, из Узбекистана. Она с семьей - сыном Владимиром, невесткой Умидой и двумя внучками 3 и 5 лет - приехала совсем недавно, 7 декабря 2008 г. Сын зарабатывает на "Боре" всего 6 тыс. руб., а у него на иждивении 4 человека: мать, жена и две дочки. Девочек устроили в детский сад. Людмила Степановна и Умида надеялись сами найти работу в Дальнегорске, но пока не получается: нет работы для женщин. В Алмалыке Умида трудилась на конфетной фабрике, Людмила и ее сын работали на шахте. Сын - машинистом ПДМ на отгрузке руды, Людмила - машинистом компрессорных установок. Зарплаты хватало только на питание. Людмилу Степановну к тому же собирались уволить: русских прижимают, особенно людей предпенсионного возраста. Дом в Алмалыке семья продала, но выручила за него мало. Здесь этих денег хватило лишь на мебель и посуду. Сейчас члены семьи оформляют российское гражданство...

Судя по рассказам переселенцев, жизнь на исторической родине, в северной приморской глубинке, - совсем не сахар. И зарплаты низкие, и выбора работы нет, особенно для женщин. Из огня, как говорится, да в полымя попадают. И все же есть свои плюсы: нет этнического притеснения, дети получают хорошее образование в российских школах. Власть готова к диалогу, и чем может, помогает.

Жилищный вопрос малоимущим выходцам из ближнего зарубежья решить проблематично: в общей очереди на получение бесплатного жилья в Дальнегорске - 683 семьи, из них 177 льготников (ветеранов, инвалидов). Все малоимущие, многие согласны получить даже "убитую" квартиру из числа брошенных и восстановить ее за свой счет. Таких квартир - около 500, но все формально имеют владельцев, давно уехавших на заработки в другие города и веси и не платящих за комуслуги. А отсудили власти всего несколько таких квартир.

Переселенцам даже на получение такого жилья в очереди стоять надо до второго пришествия. Молодым семьям, если повезет, можно попасть в краевую программу "Квартира - молодой семье". Условия ее приемлемые даже для малоимущих: семья гасит беспроцентный кредит на приобретение жилья в размере не менее 2 тыс. руб. в месяц в течение 15 лет. За три года 22 дальнегорских молодых семьи таким образом смогли приобрести квартиру.