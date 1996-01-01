Родственники и коллеги пропавшего мостостроителя просят помочь с поисками

5 февраля 2009 г. пропал заместитель главного инженера ООО "СК "МОСТ-ВОСТОК" Полянских Вячеслав Георгиевич. На рабочем месте была найдена записка, адресованная семье. Содержание записки не проливало свет на причины исчезновения мостостроителя: Полянских прощался с женой и дочерью.

Случившееся стало шоком для коллег и семьи. Прошла неделя, но, несмотря на активные поиски, местонахождение Полянских до сих пор неизвестно.

Родственники и коллеги пропавшего мостостроителя обращаются с просьбой о содействии в поисках пропавшего. Возможно, кто-то видел его 5 февраля после 5:30 утра.

Приметы Вячеслава Полянских

Рост 175-180 см., худощавого телосложения, волосы темные волнистые.

Был одет: в пуховик черного цвета с надписью на спине "Nike", черные джинсы и темные туфли. (На фото В. Полянских одет в ту самую куртку, в которой его видели перед исчезновением.)

Если у вас есть информация, которая поможет поискам, звоните по телефонам:

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